Venezuela excarcela a 71 detenidos en las protestas por las últimas elecciones presidenciales

Una de las protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

Un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 han Venezuela han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves, informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

El colectivo detalló en una nota de prensa que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte).

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro "insuficiente", por lo que exigió "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas ya excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura por su parte que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".