17 asociaciones culturales de Sevilla denuncian que no se hayan publicado las ayudas municipales 2025

17 asociaciones del sector cultural de Sevilla —artistas, galeristas, editores, libreros, peñas flamencas, salas de teatro y música, gestores culturales, museólogos y museógrafos, entre otros— han trasladado a través de un comunicado su "profunda preocupación y malestar" ante "la decisión del Ayuntamiento de Sevilla y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) de no convocar en 2025 las tres líneas de ayudas municipales destinadas a librerías, a espacios culturales y a proyectos culturales".

Durante meses, indican en el escrito, numerosos agentes culturales "hemos mantenido reuniones de trabajo con responsables del área de Cultura para recordar la necesidad de convocar estas subvenciones, esenciales para sostener la actividad cultural de la ciudad". Pese a ello, señalan que este mismo mes han "tenido conocimiento de manera informal de que dichas convocatorias no se publicarán este año porque los plazos legales se han agotado".

Esta decisión, recalcan, "deja en una situación crítica a decenas de profesionales, autónomos y pequeñas empresas que hemos programado actividades, abierto nuestros espacios o desarrollado proyectos culturales contando con la existencia de estas ayudas —convocadas anualmente desde hace más de una década— que permiten mejorar y sostener nuestra labor y garantizar una oferta cultural de calidad para toda la ciudadanía".

Hoy, "todos esos proyectos quedan sin respaldo", afectando "gravemente" a un tejido cultural "ya de por sí frágil". El sector recuerda que "no es la primera vez que las convocatorias quedan sin publicarse bajo el actual mandato municipal, generando una inseguridad crónica que impide planificar proyectos, actividades y contrataciones".

Las asociaciones y el sector cultural reclaman al Ayuntamiento de Sevilla y al ICAS:

Explicaciones públicas e inmediatas sobre la no publicación de las ayudas.

Transparencia total respecto al estado de las partidas económicas.

Garantías de que las convocatorias se publicarán sin pérdida de recursos y de que esta situación no volverá a repetirse.

Ante la preocupación y la presión manifestadas por las asociaciones y el sector, el Ayuntamiento ha convocado una reunión para el lunes 22 de diciembre. Los representantes de las asociaciones asistirán y, posteriormente, se informará puntualmente sobre los resultados de dicha reunión.

Las entidades culturales firmantes son las siguientes:

ACA. ASOCIACIÓN DE CIRCO DE ANDALUCÍA.

ADA. ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA.

ADEA.ASOCIACIÓN DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA ANDALUZA.

AES. ASOCIACIÓN ESCENARIOS DE SEVILLA.

AGAS. ASOCIACIÓN GALERÍAS DE ARTE DE SEVILLA.

AMMA. ASOCIACIÓN DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.

BNV PRODUCCIONES.

GECA. ASOCIACIÓN DE GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA.

GNOA. GREMIO DE NARRACIÓN ORAL EN ANDALUCÍA.

IAC. INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (Delegación de ANDALUCÍA).

MAV. MUJERES EN LAS ARTES VISUALES.

PAD. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS DE DANZA.

RUBÉN BARROSO.

TIJA. ASOCIACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA.

ZEMOS98

"Hemos priorizado pagar lo pendiente"

Por su parte, el gobierno municipal ha indicado que en 2023 asumió "una situación administrativa profundamente bloqueada, con convocatorias de subvenciones culturales de hasta 2018 pendientes de justificar y abonar, lo que impedía legalmente poner en marcha nuevas ayudas sin antes normalizar el sistema". Este proceso de regularización ha sido "complejo, pero imprescindible para garantizar la seguridad jurídica tanto de la Administración como de los propios beneficiarios".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que “entendemos la preocupación del sector y la compartimos, pero no podíamos seguir acumulando retrasos y compromisos incumplidos. Nuestro deber ha sido ordenar un sistema que estaba colapsado y devolverle credibilidad, rigor y estabilidad”.

Asimismo, Moreno ha subrayado que, gracias a este trabajo, en 2025 ya se ha abonado en torno al 70% de las subvenciones correspondientes a las convocatorias de 2024 y 2025, una situación inédita en los últimos años. “Hemos priorizado pagar lo pendiente y cerrar expedientes antes de abrir nuevas convocatorias. Eso es responsabilidad institucional”.

“También quiero resaltar que estamos preparando unas jornadas informativas para explicar en detalle e informar detenidamente como se debe realizar una cumplimentación adecuada de las solicitudes, así como la comprensión de conceptos elegibles y sus justificaciones”, ha abundado Moreno.

De igual manera, la delegada de Turismo y Cultura ha explicado que la no publicación de determinadas líneas de ayudas en 2025 responde exclusivamente a criterios técnicos y legales, y no a una falta de compromiso presupuestario. “No vamos a lanzar convocatorias sin garantías ni plazos irreales que generen más frustración e inseguridad. La cultura necesita certezas, no improvisación”, ha afirmado la edil de Turismo y Cultura.

En esta línea, el Ayuntamiento ya ha aprobado en el Consejo de Administración del ICAS los criterios, líneas de trabajo y dotaciones económicas para 2026, que contemplan un incremento del 80% en las subvenciones concurrenciales, alcanzando cerca de dos millones de euros, además de un refuerzo de nominativas, cuotas de participación en redes culturales y premios artísticos. Estas convocatorias se publicarán en enero de 2026, permitiendo al sector planificar su actividad con antelación y garantías.

Además, como novedad, se incorporará la posibilidad de anticipar hasta el 75% de la ayuda concedida, una medida largamente demandada por los profesionales culturales para facilitar la viabilidad de los proyectos.

Respecto a la reunión convocada con las asociaciones del sector, Angie Moreno ha valorado positivamente este espacio de diálogo: “Siempre hemos mantenido una actitud de escucha y colaboración. Nos sentamos con el sector, damos explicaciones y trabajamos juntos para mejorar. Ese es nuestro modelo”.

Por último, la delegada ha querido lanzar un mensaje claro al tejido cultural sevillano: “La cultura es una prioridad estratégica para este gobierno. Estamos construyendo un modelo serio, transparente y sostenible, que no dependa de parches ni de decisiones a última hora. Sevilla merece una política cultural a la altura de su talento, y en ese camino estamos avanzando con hechos, no con promesas”.