Ana Mena: "Quería que con 'Bellodrama' hiciéramos un homenaje al pop que más me gusta"

Con el telón de fondo de la celebración de la 24ª edición de los Grammy Latinos que tendrá lugar el próximo jueves, Ana Mena, la estrella malagueña que ha conquistado el panorama musical con su último álbum Bellodrama, desgrana su viaje creativo y emocional detrás de este proyecto, en el que se consolida como una de las máximas referentes nacionales. Con una carrera que ha evolucionado desde sus primeros pasos en el mundo de la música en su infancia hasta alcanzar un sonido único y personal, la artista habla sobre la importancia de la autenticidad y cómo Bellodrama representa no solo un homenaje al pop en todas sus formas, sino también un punto de inflexión en su constante evolución como artista.

—Has mencionado que el título de tu último trabajo, Bellodrama, salió de una palabra con la que querías explicar ese disfrutar de la melancolía, ¿qué hay exactamente detrás de este concepto?

—Bellodrama es ese momento de disfrutar, de sentirse nostálgico y melancólico. De hecho, cuando escribía las canciones del disco, algunas iban dirigidas a historias mías o a personas que han estado en mi vida, y siempre tenía ese sentimiento de que necesitaba sacarlo y ojalá algún día lo escuchen. Entonces, Bellodrama es exactamente ese sentimiento de disfrutar de la melancolía, de querer sacarlo fuera y hacerlo.

—Otro punto fuerte de este disco es que priman esas historias dentro de su hilo conceptual. ¿Cómo se consigue una selección tan equilibrada de temas?

—Muchas gracias, porque la verdad es que han sido como tres años para la creación de este disco y hemos estado escribiendo muchísimo, teniendo que hacer muchos filtros. Después seguimos en Italia también bastante tiempo escribiendo, lo cual fue muy bonito como proceso creativo, el poder estar yendo y viniendo y cambiar de aires. Cambiar de aires es genial porque, como te decía, a mí como más me gusta contar las historias es de esa manera, súper narrativa, Como un storytelling, desde el principio, el nudo y el desenlace. Y lo disfruto mucho porque creo que es una manera en la que el público se identifica fácilmente, entienda bien lo que quieres contar y que pueda conectar con esa manera de contar las cosas.

—De hecho, el amor y el el desamor, son temas muy recurrentes en la música, pero tú has tomado el desamor visto desde otra perspectiva.

—Así, es, desde esa melancolía. Siempre digo que me gusta hacer canciones con ese toque, quizás con esa energía un poco más nostálgica, más melancólica, pero que esté acompañada con una música que dice todo lo contrario. Así se consigue ese dualismo. El otro día, por ejemplo, estaba en un concierto y una mujer que vino a verme, seguidora de la música, de la edad de mi madre, decía: "Es que me encanta porque haces música como vieja, pero moderna. Haces música como de antes, pero de ahora". Me encanta que me digan cosas como esta, porque además yo soy muy fan de la música de los años 70, es mi década favorita de la música, y es un poco lo que busco cuando intento hacer canciones más melódicas que no estén tan dirigidas a la fiesta. Cuando busco ese lado más melódico, me inspiro en las canciones de aquellos años y eso forma parte un poco de mi personalidad.

—Además, con Bellodrama has roto la dinámica de los últimos años de lanzar sencillos individuales. ¿Este álbum es también una reafirmación del sonido de Ana Mena?

—Sí, totalmente, era justo el momento. Además, no veía sentido en sacar un álbum hasta que no encontrase lo que pudiera considerar mi sonido. Es algo que he estado buscando mucho tiempo y cuando lo encontré, a partir de Música ligera, ese fue el punto de inflexión. También me di cuenta de que teníamos temas para un álbum que iban muy en este rollo, sin que ni siquiera nos diéramos cuenta, y quizás es porque ya me había encontrado a mí misma. Creo que estamos en constante evolución y cambio, pero me identifico mucho con esta música y con esta manera de contar las cosas. Así que sí, fue un momento clave para decidir sacar el disco.

—Por último, Ana, eres una clara defensora del pop, pero también te encanta experimentar con nuevos géneros.

—Me encanta el pop y quería que con Bellodrama hiciéramos un homenaje al pop que más me gusta, pero en todas sus vertientes. Dentro de Bellodrama puedes encontrar un tema de los setenta totalmente, pero también una bachata, y para mí, sigue siendo pop. Es genial porque juegas con esos sonidos, con ese pop como base, pero suena a Ana Mena.