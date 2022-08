Cancelan el concierto de Plácido Domingo en Chile tras la polémica por la secta

La promotora del concierto que Plácido Domingo tenía previsto ofrecer el 16 de octubre en Santiago de Chile anunció su cancelación, días después de que se vinculara al tenor español con una red supuestamente dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual.

Según la empresa promotora, la cancelación se debe a "dificultades en la logística de la gira" y a "una situación que se escapa de nuestras manos como productora", por lo que lamenta "las complicaciones que esto pueda provocar" y procederá a devolver el importe de las entradas.

La semana pasada el nombre del tenor español apareció vinculado a una conocida Escuela de Yoga de Buenos Aires que en realidad actuaba como tapadera para esconder una secta que durante casi tres décadas se habría lucrado con la extorsión, la prostitución y el lavado de dinero.

El pasado viernes, la Justicia argentina autorizó el registro de la sede en el centro de la capital argentina y ordenó la detención de 19 personas, entre ellas el fundador de la escuela, un notario de 84 años llamado Juan Percowicz.

En 2019 Placido Domingo ya se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentase una denuncia por comportamiento impropio, y la prestigiosa institución decidiera abrir una investigación interna.

El tenor niega vínculos con la secta

El lunes, y en declaraciones a la televisión Azteca TV, el tenor negó cualquier vínculo con la presunta secta argentina.

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, afirmó el tenor español.