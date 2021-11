Si Darwin levantara la cabeza

La ficha ** 'El salto de Darwin' Teatro Español y Entrecajas. Autor: Sergio Blanco. Dirección: Natalia Menéndez. Intérpretes: Cecilia Freire, Pablo Gómez-Pando, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez y Jorge Usón. Escenografía: Mónica Boromello. Iluminación: Juan Gómez-Cornejo. Música: Luis Miguel Cobo. Video-creación: Álvaro Luna. Vestuario: Antonio Belart. Lugar: Teatro Lope de Vega Fecha: Sábado, 27 de noviembre de 2021. Aforo: Completo.

“En El salto de Darwin (el autor, Sergio Blanco) viene a alertarnos de que la condición humana puede en cualquier instante regresar como especie a un estado animal”. Este es el texto impreso en el folleto de mano de la obra dirigida por Natalia Menéndez. Para mi desgracia no he conseguido ver en esta obra de factura impecable, de interpretaciones maravillosas, de espectacular escenografía (de Mónica Boromello) y de magnífica iluminación (de Juan Gómez-Cornejo), como decía, no he sido capaz de observar ese terrible cambio en el comportamiento humano que nos degrade hasta volvernos animales.

Una familia, madre, padre, hija y novio de la hija viajan hacia los glaciares argentinos para esparcir las cenizas de su hijo muerto por los ingleses en la guerra de las Malvinas.

Excelentes trabajos interpretativos en esta obra dirigida por Natalia Menéndez

El espectro del hijo nos acompañará entonando canciones de los 80 y una simpática angloparlante Kassandra, supuesta novia del fallecido y en plena transición de género, aparece también para unirse a los viajeros.

No consigo ver nada extraño, salvo los típicos desencuentros entre matrimonios de mucho tiempo y en pleno duelo ante la muerte de su vástago. Y, de pronto, Kassandra, como el ángel de Teorema de Pasolini entra en acción en una suerte extraña de comportamientos sin aparente lógica. Todo se convierte en un simbolismo de la muerte donde se quiere ver más de lo se nos cuenta. Lo dicho, o Natalia no se ha explicado bien o yo no me he enterado de nada.