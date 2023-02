Estibaliz Urresola presenta '20.000 especies de abejas' en la Berlinale

La cineasta española Estibaliz Urresola estrenó este miércoles en la Berlinale su ópera prima 20.000 especies de abejas, un canto a la diversidad aspirante a Oso de Oro con el que espera contribuir a "construir un horizonte de aceptación" para niños y niñas trans o identidades diversas y minorizadas.

En una entrevista con EFE, la directora explica que el origen de su filme, rodado en euskera, español y francés, es el triste suicido en 2018 en el País Vasco de Ekai, un niño trans que tomó esta decisión con la esperanza de que esa acción "visibilizara su realidad" y "facilitara el camino a quienes venían detrás".

Su esperanza, tal y como dejó escrito en una carta, es que "estos y estas niñas encontraran un horizonte de más aceptación, con mayor facilidad para ser quienes son, tanto en el seno familiar como en el social".

La cineasta, emocionada por la carta, quiso "recoger ese testigo" para intentar aportar desde su ámbito "un relato que pudiera contribuir a ese deseo que tenía Ekai de construir o de ayudar a pensar un horizonte donde niños y niñas trans pudieran encontrar un referente donde identificarse".

Quiso hacerlo, además, intentando rehuir "la narrativa clásica" y la "representación habitual" de personajes trans, donde encontramos dolor, sufrimiento y conflicto", para enclavar el relato "en un escenario natural, luminoso, diverso".

Cocó (Sofía Otero), de ocho años, la protagonista de 20.000 especies de abejas, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Su madre Ane (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

La madre trata de garantizar para Cocó "un espacio de libertad y de exploración lejos de los prejuicios y de los convencionalismos de género".

En cuanto a las abejas del título, el funcionamiento de la colmena permite a la cineasta abordar esta "tensión entre el individuo y el grupo", esta constante negociación de "esa necesidad de autonomía frente al grupo y de reivindicarnos como individuos últimos".