India Martínez: “Sevilla me da fuerzas para seguir conquistando el mundo”

India Martínez está inmersa en Nuestro Mundo Tour, la extensa gira en la que presenta su último disco, de igual nombre, que tendrá su próxima parada en nuestra ciudad el jueves, formando parte de la programación de las Noches de la Maestranza. Promete que su concierto en el coso sevillano será mucho más flamenco de lo habitual y contendrá varias sorpresas que no quiere desvelar. Sobre las cosas que sí puede contarnos hemos tenido una interesante entrevista.

-La vez anterior que cantó en Sevilla fue en la Plaza de España y ahora lo hará en la Maestranza, dos lugares muy significativos social e históricamente. No elije usted cualquier sitio.

-Me apetecía muchísimo participar en este lugar tan emblemático. Veníamos de cantar en la Plaza de España y teníamos que seguir con el listón alto a nivel cultural.

-Nació en Córdoba y su adolescencia la pasó en la costa almeriense. Ahora vive aquí. ¿Cómo ha forjado esos lazos con Sevilla?

-Sevilla es mi casa, literalmente. Ya llevo más de diez años viviendo aquí. Vine en una primera etapa de mi vida, con veintipocos años y después me fui a Madrid una temporada. Pero me gusta tanto Sevilla, de verdad, que volví. Con ella me unen muchos lazos de amistad y familia; mi hermana vive también en Sevilla. Desde que vine me gustó su tranquilidad, su comida, todo, y desde aquí me muevo a todos los sitios. Es una ciudad que me da muchísima paz; me da la tranquilidad que necesito para seguir viajando y conquistando el mundo poquito a poco.

"Para mí cada disco es nuevo y como mi estilo abarca muchos tintes no se sabe por dónde va a salir la cosa"

-¿Su camino del flamenco, en el que comenzó, al pop va a ser en algún momento de ida y vuelta?

-Eso nunca se sabe. De momento, la noche en la Maestranza va a ser muy flamenca. Más de lo habitual. Hace dos veranos estuve también en el Festival del Cante de Las Minas, que era una espinita que tenía clavada. Tenía muchas ganas de hacer ese recital y me encantó. Para mí cada disco es nuevo y como mi estilo abarca muchos tintes y muchas vertientes no se sabe por dónde va a salir la cosa. Seguiré el camino que me vaya apeteciendo, pero es posible que haya una ida y una vuelta, sí.

-Usted estudió por sus propios medios armonía, piano, guitarra acústica, canto, interpretación, baile… hace unos días estuvo David Bisbal en el mismo escenario que usted ocupará. ¿Le hubiese gustado que alguien le hubiese ofrecido en sus comienzos las mismas oportunidades que tuvo él en Operación Triunfo?

-Con un comienzo u otro las cosas no son fáciles para nadie. Se puede tener un mayor escaparate al principio, como tuvo esa oportunidad David, pero el trabajo se hace andando y quien permanece en este camino es quien demuestra todo ese trabajo que tiene detrás. Al final, por un camino u otro puedes llegar al mismo destino y si yo no tuve de primeras la suerte de ellos, pues me busqué la manera de empezar por otro lado, pero lo que esté para ti es lo que te va a tocar y lo que te curres es lo que vas a encontrar en el camino. Yo me he esforzado en el mío y a lo mejor no hubiese afrontado de buena manera un éxito repentino, quizás no hubiese estado preparada; soy de darme poquito a poco.

-Ya que mencionamos a Bisbal, con él tiene una canción a dúo, Olvidé respirar, que no sé si incluirá usted en el concierto. También tiene una gran versión de La Saeta, que por ser el concierto en Sevilla le iría muy bien al repertorio. ¿Cómo será esa noche maestrante?

-La primera sí que caerá. La Saeta no está incluida en el repertorio, pero muchas veces la gente la pide y terminamos por cantarla también. Va a ser un concierto muy bonito y enérgico, con muy buenas vibraciones; estarán casi todas las canciones de mi nuevo disco, Nuestro Mundo, pero también todas las imprescindibles de los anteriores. Cada concierto mío es diferente, en realidad, siempre pasa algo; en el del otro día subió al escenario una pareja que se acababa de escapar de su propia boda, y ella y él se vinieron al concierto vestidos de novios. Otras veces se sube alguien a cantar conmigo, o yo me bajo entre el público; ocurren cosas muy bonitas. Yo dejo que todo eso suceda y en Sevilla no va a ser menos.

"El proceso de convertir los poemas en canciones ha sido tan bonito que me ha salido otra forma de componer"

-Algunas de sus últimas creaciones han surgido de los poemas de su libro Verdades a medias, que seguro que alcanzan otra dimensión convertidos en canciones.

-Por supuesto. El proceso de crear una canción es mágico y siempre tiene un trasfondo, cada una de las que hago tiene un trabajo previo y en este caso escribí mi primer libro ya con esa idea, porque ahí había ya casi medias canciones, pero había también poemas y relatos y el proceso de convertirlos en canciones fue algo tan bonito que me ha salido otra forma de componer, otra forma de producir, de escribir; porque muchas veces me he puesto a trabajar en una canción o un disco y al empezar desde cero salían canciones que sentía en ese momento concreto, pero aquí he investigado en cosas que ya tenía escritas, aunque no en forma de canción, y convertirlas en ellas ha sido sorprendente. Se pueden decir muchas cosas sin que tengan formato o estructura de canción y eso lo he aprendido este año y me ha encantado la experiencia. Así he contado muchas cosas que quizás en otro momento no me hubiera atrevido, y el escribirlo en prosa me ha dado una libertad de métrica, de sentimiento, para liberarme de otra manera.

-¿Es ese un camino a seguir?

-Es posible. Me dejo llevar. Tengo muchos proyectos y acabo uno y empiezo otro, o pienso en varios a la vez; la verdad es que mi cabeza no para, pero me encanta mantenerme en ese estado de creación y expresarme a través del arte, ya sea en un libro, una obra de teatro, un concierto o una pintura.

-¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? ¿Experiencias propias o ajenas?

-Hay muchos referentes musicales, desde Lorca a un cantante o un músico, un cantaó, una bailaora; me gusta inspirarme en pequeñas cosas y llevármelas a mi mundo para después compartirlas con la gente. Por eso mi disciplina artística no se cierra solo a la música ni a ser cantante.

-¿Le salen mejor los poemas y canciones escritas desde el dolor o desde la alegría?

-De todo un poco. A veces te inspira la melancolía, o la añoranza, o una preocupación, o un sentimiento que necesitas soltar; pero también escribo desde el amor, desde el enamoramiento, y este disco lleva mucho de eso. Hay muchas canciones alegres que transmiten luz y magia, aunque haya también alguna que nace de una oda a la mujer, aunque la canción no esté dedicada a un amor en concreto, sino a la liberación como mujer; en algunas ocasiones a la frustración, pero sobre todo deben llevar verdad, deben ser reales, que hablen de sentimientos o cosas que te puedan pasar.

-Es verdad que Nuestro mundo es un disco muy enfocado a la mujer. ¿Es usted muy reivindicativa?

-No lo hago para reivindicar nada en realidad, son cosas que te nacen como mujer, simplemente. Es verdad que algunas veces salen injusticias en la sociedad o en tu entorno y la canción te nace fácilmente, pero no en plan soy mujer y voy a reivindicar esto, no; son mensajes que se dan de una u otra forma y yo lo hago a través de canciones, que es lo que me nace de forma natural.

-Sobre esas injusticias que menciona se han posicionado recientemente mujeres como Jenni Hermoso o Eva Amaral. ¿Cree que con sus actitudes han dado pasos firmes es sus soluciones? ¿Son constructivas las discusiones generadas a raíz de ello?

-No cabe duda de que venimos de una sociedad donde existe el patriarcado y cada paso es una lucha. No hay que sacar tampoco las cosas de contexto, cada uno tiene su propia lucha, pero hay que seguir trabajando en ella. Con lo de Jenni se ha liado bien; me da mucha pena que solo se hable de eso cuando nuestras jugadoras han hecho historia, pero vivimos en un segundo y la realidad hace que las cosas se salgan de su sitio, qué le vamos a hacer.

-Sabemos que está grabando nuevas canciones. ¿Cómo son?

-Siempre estoy inventando cosas. Tengo grabadas tres canciones que están por salir, de las que no puedo adelantar nada todavía; ya están programadas y aparecerán poco a poco, porque todavía le queda recorrido a este álbum. Pero ya estoy trabajando en el siguiente.

-Además de cantante y poeta, es actriz encarnando a Lorca en el teatro. Hábleme de esa experiencia. ¿Le apetece repetir?

-¿Por qué no?, claro que me apetecería, pero ahora mismo con la gira es difícil hacerle un hueco, aunque ha sido una de las experiencias mas bonitas de mi carrera y de mi vida. No me esperaba por nada del mundo ser capaz de eso, pero viniendo la propuesta de un grande como lo fue Carlos Saura, no podía decir que no y tenia que ponerme las pilas, aunque fuese algo que no había hecho nunca, porque él me veía ahí, Lorca tenía que ser yo. Era un riesgo, pero yo lo vi mejor como una oportunidad para seguir aprendiendo y prepararme para algo distinto. Además estaba muy ligado con lo que yo soy; la obra tocaba muchas disciplinas que a mí desde niña siempre me han gustado, así que cerré los ojos y me tiré. Y la verdad es que salió perfectamente. Ha sido una buena experiencia para aprender interpretación, por si alguna vez me llega algo más de teatro, o de cine, que me gustaría hacer también.

-¿Le llegó Saura a decir por qué veía a Lorca en usted?

-Defendía todo el rato que la figura de Lorca para él no tenía género y era atemporal, y quería llevarlo a la actualidad de la mano de alguien de estos tiempos. Y para seguir siendo transgresor, atrevido en sus cosas y seguir yendo por delante, quería convertirlo en mujer. Y la verdad es que el invento le salió bien. Saura era enorme, era un gigante; tuve poquito tiempo para conocerlo durante ese año, pero ojalá hubiese dispuesto de muchos años más para disfrutarlo y seguir empapándome de su arte.