Incluso Silvio, que seguramente es el mayor icono musical de Sevilla, tiene detractores que opinan que su figura está muy sobrevalorada. Pero con Juanjo Pizarro el consenso es total, no hay nadie en la escena del rock de la ciudad que tenga una mala palabra sobre su arte o su persona. Cuando comenzaba el año 2021 dejó de existir el que fuese uno de nuestros mejores -si no el mejor- y más prolíficos -si no el que más- guitarristas. Los sevillanos le debíamos un homenaje, que no va a llegar por vía institucional, como debería haberlo hecho, sino a través de sus amigos. Organizado, además, por uno que hace ya tiempo que dejó Sevilla para buscarse la vida en Madrid, Guillermo Rayo, que regresa aquí de forma puntual para hacérnoslo recordar.

Corría el año 1993 cuando Juanjo Pizarro se convertía en el émulo de Keith Richards en una banda capitaneada por Guillermo, de nombre Radio Stone, que se fundó en nuestra ciudad para rendir tributo a The Rolling Stones, la banda preferida de los dos músicos. Esa banda tuvo continuación en Madrid con el nombre de Rayo Stoned, y el viernes estará en la Sala Even, recuperando el nombre con el que público sevillano homenajeó a Julio Matito hace muchos años, cuando falleció en accidente de tráfico, para que esa noche también tengamos un detalle con Juanjo Pizarro.

Y van a estar presentes, sobre el escenario los músicos que pueden, que serán más de una veintena, o en grabaciones enviadas, los que no pueden estarlo debido a que su trabajo se lo impide, otra decena más de ellos, absolutamente todos a los que se les ha pedido colaboración. Ni uno solo ha rechazado el ofrecimiento de hacer algo en recuerdo de Juanjo, lo que habla de la magnitud del cariño y el respeto que se le profesa. Al quinteto base de Rayo Stoned, compuesto por Guillermo en la voz, Santiago Fernández y Coque Fernández en las guitarras, Nico Martos al bajo y Fer Soneira en la batería, se le irán uniendo para darle lustre a las canciones stonianas, Raúl Fernández y Andrés Herrera, el Pájaro, que tantas horas compartió con Juanjo en las bandas de Silvio, y más guitarristas: José Luis Suero y Loren Cortés, compañeros suyos en algunas formaciones de Dogo y los Mercenarios; Ramón Arias, de Parachokes, a los que Juanjo produjo el disco que les dio a conocer con gran éxito en toda España; Miguel Díaz Luengo, de Los Sentíos; Nacho Collado, de Trinidá; Claudio de Casas, de La Frontera; José María Sagrista, de Círculo Vicioso; Manuel Imán, otro de los guitarristas claves del rock sevillano, y Raimundo Amador, aunque todavía está por confirmar del todo porque él vive en un mundo paralelo al nuestro. La nómina de cantantes también es formidable: Charlie Molina, de The Vagos, que ejercerá a la vez de maestro de ceremonias; Emilia Pinzón y Pive Amador, tantas veces los dos con Juanjo y Silvio; Rafa Cuevas, de Black Ducados y hace años en LosComotora, a los que Juanjo también produjo; Alfonso Espadero, de Bipolar; Fran Aguilar, de A falta de Pan, y José Ramírez, de los Trappers. Con el bajo escucharemos a Javi Culebra y en la batería a Javier Tovar, que formó parte de Radio Stone y de LosComotora; Karlete, el batería de Parachokes será otro de los que estará esta noche; y Gautama del Campo con su saxo…

Todos ellos irán apareciendo en bloques de dos canciones, entre los que se irán intercalando los saludos de los que no pudieron venir: Álvaro Suite, Dogo, Kiko Veneno, los Reincidentes, Coque Malla, Antonio Smash, Alberto Miras, Jesús Arispont, con quien Juanjo estuvo en Dulce Venganza y más tarde formó la rama sevillana de Def Con Dos. Además, se proyectará el tráiler del documental que le ha hecho Miguel Caldito, un corte del videoclip que grabó con Radio Stone en 1995 de la canción Brown Sugar y una colección de fotos de su carrera profesional y personal que ha cedido su familia, también presente en la velada.

El concierto tendrá lugar a las diez de la noche, pero una vez que se abran las puertas de la sala, los que decidan realizar la previa del concierto allí en lugar de en algunos de los bares cercanos, estarán acompañados de muchas canciones en las que Juanjo ha participado como músico o productor hasta que comience la música en directo. Las entradas, al precio de 12 euros, más unos cortos gastos de gestión, se pueden adquirir en las webs de rockiberico.com y salaeven.com.