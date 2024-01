Juanjo Puigcorbé arremete contra Cataluña tras su paso por la política: "No me han dado trabajo en Barcelona"

El actor Juanjo Puigcorbé regresa al mundo de la interpretación con la obra teatral Roca Negra, tras alejarse de los escenarios en 2015 por su incursión en la política con Esquerra Republicana (ERC) para ser número dos de su lista por Barcelona, donde fue concejal de Cultura de la Diputación barcelonesa hasta 2019."Yo no puedo estar tres años en Barcelona sin trabajo. Mi mujer y yo no podemos vivir así. Es así de sencillo. No me han dado trabajo en Barcelona, pese a que he sido, con perdón, Premio Nacional de Teatro de Barcelona y jamás me han llamado de ningún teatro público ni privado", ha explicado.

El actor lamenta que haya sentado mal en Cataluña que confiese recientemente que en los últimos años no le han ofrecido trabajo en la región, mientras que en Madrid le han surgido oportunidades como Roca Negra o la participación en la serie Entre tierras o Machos Alfa. "Yo contesto y digo la verdad. Si la verdad ofende, ¿qué le vamos a hacer", indica.

En todo caso, no se arrepiente de su incursión en la política. "Supongo que lo volvería a hacer. Uno no puede arrepentirse jamás de lo que ha hecho en la vida porque uno escoge las cosas porque sí", ha asegurado el interprete en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el próximo sábado 13 de enero de la obra teatral 'Roca Negra' en el Teatro Pavón de Madrid.

También afirma con rotundidad que en España se penaliza el hablar de política cuando te dedicas a la interpretación. "Por supuesto. Cuando alguien tiene la posibilidad de tener un altavoz mediático para hablar, esa persona se puede convertir en peligrosa. Por eso, durante tres años no me han dejado ni un resquicio de altavoz", ha señalado.

Durante la entrevista, Puigcorbé pone de manifiesto que la profesión siempre le ha apoyado, pese a la situación de "precariedad tremenda" que sufre. "Todos tenemos que trabajar mucho para vivir y algunos, que son excelentísimos actores, tienen que hacer figuración para tener trabajo. Es algo tremendo. Es una situación muy mala para todos", ha valorado.

Al respecto, pide que la sociedad esté "abierta y permeable" para que los actores puedan trabajar "en cualquier sitio".

El actor también se defiende de las acusaciones recogidas en un informe de 2018 del ámbito de la Diputación de Barcelona en las que se asegura que el trato hacia sus subordinados no era correcto y denostaba menosprecio y soberbia, tras el cual el intérprete dejó ERC. "Eso es mentira y es absolutamente falso. Todo está organizado por un par de personas concretas que todo el mundo sabe. Lo que pasa es que no me dejaron decir 'ni mú'. Esa manipulación la hizo un partido político y no me dejaron demostrar que eso era falso y encima me quitaron el trabajo. No me dejaron ningún espacio público para contradecir eso, salvo en periódicos de Madrid", ha asegurado.

'Roca negra' y otros proyectos

El actor protagoniza en el Teatro Pavón una obra escrita y dirigida por Ignasi Vidal y en la que comparte foco con María Adamuz. Puigcorbé encarna a un escritor que se enfrenta a la despedida de su hija, también escritora, que se muda de ciudad.

"La función tiene aristas de humor, pero tiene momentos que emocionan mucho, la gente se va a emocionar en la función, nosotros también, porque se están tocando temas muy reconocibles para el público", ha señalado.

Puigcorbé asegura que uno de los aspectos que más le sedujo del proyecto ha sido que aborda la relación entre un padre y una hija. Un tema que, como asegura, es más frecuente que se aborde desde la perspectiva femenina y también destaca la importancia que tiene para él el mundo teatral.

"El teatro no se olvida. Hay que practicarlo porque es muy exigente", afirma, antes de reconocer que ha notado el paso del tiempo. "He notado que he ganado en muchas cosas pero también he perdido", subraya.

Por último, el actor reconoce que está muy feliz por volver a su trabajo "genuino" después de tantos años, especialmente al hacerlo con varios proyectos de diferentes ámbitos entre sus manos, ya que hay que sumar su participación en la nueva película de Rodrigo Cortés ('Escape'), con Martin Scorsese como productor ejecutivo, y una película en Argentina donde hace de Papa.