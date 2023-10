Julia Uceda prosigue su camino

"La verdad es que tengo la impresión de haber vuelto a casa". Así empezaba su intervención la poeta Julia Uceda (Sevilla, 1925) en la presentación de su último libro Poesía completa, editado por la Fundación José Manuel Lara, en su ciudad de acogida, Ferrol. "He recorrido todo el mundo, desde España hasta EE UU a todas partes y he vuelto de todos esos lugares, ¿qué me llevó a tener una vida así? Tendría unos pocos años, si eran años, que creo que no, y le pregunté a mis padres, decidme, dónde estaba yo antes de estar aquí, ese aquí ha sido muy largo, no sé hasta dónde llegará, pero me da igual, me da lo mismo porque tengo que seguir el camino, pero voy volviendo a ese sitio del que yo venía antes de estar aquí". Con estas palabras mantenía la escritora esa mirada interior que ha sido una constante en su obra, ese sentimiento de radical extrañeza que indaga en los aspectos más inquietantes de la realidad.

A sus 98 años recién cumplidos, con la brillantez que siempre la ha caracterizado, pero con las limitaciones de la edad, Uceda recibió las alabanzas de los asistentes que destacaron el gran papel de la Premio Nacional de Poesía. El Director General de la Fundación José Manuel, Pablo Morillo Pérez, agradeció a la autora la calidad de sus escritos que "atraen a lectores. Escribir, como escribe Julia es la mejor herramienta para fomentar la lectura, para que desde pequeños nos enamoremos de los libros, y con esa pasión conseguiremos que nuestros menores lean más y mejor, y esto les hará ser adultos más formados, con más conocimientos y con mejores oportunidades de futuro".

Por su parte el Director General de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo Suárez, en su turno de palabra hizo una alabanza al papel de la poesía en la sociedad: "La poesía no solo es un genero imprescindible sino también es la puerta de acceso a muchos otros artes, de aquí su gran valor", explicó.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, cerró el turno de palabra de las autoridades, haciendo un recorrido por el gran currículo que avala a Uceda y puso el punto más personal destacando el papel de la escritora como vecina y el honor que es para los ferrolenses tener a Julia en su ciudad.

Tras las declaraciones institucionales comenzó la mesa de presentación del libro con el editor de la obra, Ignacio F. Garmendia, y el director de la Colección Vandalia y prologuista del libro, Jacobo Cortines. La afonía del prologuista hizo que Garmendia tuviera que tomar la palabra por él y resumió con maestría el prólogo en que Cortines cuenta la relación tan personal que tiene con la escritora, que fue también su maestra, ensalza lo excepcional de su figura y su forma de entender la literatura desde su juventud, su evolución creativa y, como no, la huella que Uceda ha ido dejando con sus escritos en las distintas épocas.

Para cerrar, en su turno de palabra, la escritora quiso leer algunos poemas, empezando por Álbum, de su último libro Escritos en la corteza de los árboles (2013). La dureza del escrito acompañada por la fatigada pero a las vez matizada voz de la poeta mantuvo al auditorio en una absoluto silencio que solo se rompió tras al finalizar por un emocionado aplauso.