Maluma visita la casa de Sergio Ramos antes de la gala de los Grammy Latinos

Este jueves, 16 de noviembre, se celebra en Sevilla la gala de los premios Grammy Latinos y el cantante colombiano Maluma está invitado y nominado en dos categorías diferentes, aunque comparte en las dos nominación con Marc Anthony. Hace unos días desde el perfil de Instagram de la Academia de los Grammy Latinos confirmaban que el cantante colombiano estaría presente en Sevilla para la gala que se celebra en Fibes.

Pero tal y como se puede comprobar por las redes sociales del sevillista Sergio Ramos, Maluma ha aterrizado ya en la capital hispalense y además de instalarse, no ha dudado en visitar la casa del sevillano en Camas. El artista ha compartido un rato con Sergio Ramos y con su familia y es que ambos comparten muchas pasiones. Maluma es un enamorado del fútbol y de los caballos, entonces el hogar del futbolista debe haber cumplidos todas las expectativas del cantante ya que ha podido ver de cerca algunas de las botas de fútbol que Ramos usa o ha usado a lo largo de su carrera y también, es probable que le haya enseñado la yeguada de la que es propietario.

Maluma ha mostrado en numerosas ocasiones que también es un apasionado del mundo del caballo y que monta cada vez que puede y tiene tiempo, por eso no es de extrañar, que Ramos haya dejado el colombiano visite todas las instalaciones equinas que tiene disponible. No se puede saber a ciencia cierta si han compartido un paseo por la finca porque no hay ninguna foto que lo demuestre, pero seguro que han sacado un rato para visitar a Yucatán de Ramos que ha cosechado premios a nivel mundial.

Un rato familiar y de diversión, tanto el futbolista como el cantante han posado de manera divertida sobre la mesa de un billar que hay en el bar que tiene Ramos en su casa, y además también ha colgado el futbolista, una estampa muy familiar de Maluma junto a sus cuatro hijos- todos en pijama- en el que el menor de los cuatro está en brazos del artista.

En el pie de foto, Sergio Ramos ha querido dejar claro que el cantante es prácticamente de su familia y que puede visitar su casa cada vez que quiera, también deja constancia de la complicidad que comparten con sus charlas y momentos juntos. Esto deja la puerta abierta a Maluma para que los visite tanto a él como a su familia cada vez que pase por Sevilla o por España.