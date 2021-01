La ficha

Orquesta Barroca de Sevilla



**** Solista: Alicia Amo, soprano. OBS. Concertino-director: Andoni Mercero.

Programa: ‘Orpheus Britannicus’

Thomas Arne (1710-1778): The Morning (1755)

Charles Avison (1709-1770): Concerto grosso Op. 3 nº2 en mi menor (1751)

Matthew Locke (1621/23-1677): Curtain Tune in The Tempest [The Tempest, 1674]

Henry Purcell (1659-1695): The Plaint [The Fairy Queen, 1692] / Fairest Isle

[King Arthur, 1691] / If love’s a sweet passion [The Fairy Queen] / Lamento de Dido

[Dido and Aeneas, ¿1689?] / Suite de The Prophetess, or The History of Dioclesian

(1690)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759): "Heart, the seat of soft delight" [Acis & Galatea, 1718] / "Misera, dove son? - Ah! Non son io che parlo" [Ezio, 1732] / "S’è corrisposto un core - Amor è qual vento" [Orlando, 1733]





Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Sábado 23 de enero. Asistentes: Unas 700 personas (3/4 de lo permitido aproximadamente).