Paz Vega se adentra en el 'thriller' fantástico con 'La casa del caracol'

Paz Vega, coprotagonista con Javier Rey de La casa del caracol, debut de la malagueña Macarena Astorga, no ve "lobos" en su horizonte que le puedan impedir seguir creciendo. "Estoy escribiendo, tengo proyectos que quiero levantar, me he metido en una aventura de televisión y tengo películas por estrenar. La verdad es que estoy feliz".

Lleva casi tres años en España después de una larga y fructífera carrera en Hollywood, enlazando un proyecto de cine tras otro, una serie de televisión tras otra. Y ayer, protagonista absoluta de la jornada que marca el ecuador del Festival de Málaga, la sevillana se siente pletórica. "Estoy superagradecida", dijo.

El tiempo "perdido-aprovechado" a causa de la pandemia ha dado alas a la actriz, que se ve preparada para dar un paso más y "escribir, y dirigir", disciplinas que "no son fáciles y exigen", dice, pero que se plantea con ganas. Hace meses que se sabe el título de su ópera prima, Rita, la historia de una niña en la Sevilla de los 80.

Basada en la novela de Sandra García Nieto, que también ha colaborado en el guión, La casa del caracol es un thriller fantástico y de terror psicológico que cuenta la historia del escritor Antonio Prieto (Javier Rey), que decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela.

Allí conoce a Berta (Paz Vega), una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar. Entonces comienza a descubrir que los locales del pueblo guardan numerosos secretos y se entera de que hay una perturbadora leyenda oculta. "He disfrutado mucho el papel de Berta –explica Vega– porque desde el primer momento intenté hacer un personaje muy sencillo, positivo, luminoso, pero que esconde un secreto terrible y esa dualidad, ese desequilibrio, lo marca".

Rodada íntegramente en Málaga, salvo algunas escenas de interiores filmadas en Sevilla, es "un sueño cumplido" para su directora, que ha intentado "darlo todo" en este primer "hijo" que presenta en Málaga, como es normal, "muy nerviosa". Vega, cuya hija Ava Salazar también participa en el proyecto, defiende la mano de Astorga, gran amante del género, en muchas de las escenas. "A ver, con todas las distancias –dice Astorga con humildad–, intentas que se vea a Kubrick, a Hitchcock...".

Profesora de instituto en excedencia, Astorga se muestra pletórica con su ópera prima, un debut que Javier Rey asegura que "no se le nota nada. Es más –dice el gallego– si te dicen que es la peli 25 de una directora finlandesa, te lo crees", aunque luego se ríe de su propio ejemplo: "Bueno, finlandesa no, porque es muy malagueña", concluye con un guiño.

De momento, contó Astorga, ya ha cerrado el compromiso de un segundo largometraje con los mismos productores y un elenco de lujo: repite el peruano Carlos Cachín Alcántara, y se suman Loles León, Antonio Dechent, Sara Sálamo, David Guapo y Leo Harlem en una comedia coral que cuenta las vicisitudes locas de un grupo que se queda atrapado en un refugio de montaña.

Para Rey, enseñar por primera vez en Málaga La casa del caracol tiene "un punto de romanticismo, un cerrar el círculo el estrenar una película en el sitio donde ha sido rodado". El actor apunta que "lo chulo" de su personaje es que "tiene muchas personalidades distintas, pero yo quería hacer un solo personaje; luego me influyó, a la hora de componerlo, qué sé de él, qué quiero saber y hasta qué punto soy consciente de lo que me condiciona el entorno, de mis propios miedos. El personaje se ramifica muchísimo, y según lo lees, vas encontrándole más cosas".

Destacan las intervenciones de los actores peruanos Carlos Alcántara y Norma Martínez, y de la española Elvira Mínguez, anclas al suelo de esta historia fantástica de lobos, brujas, monstruos y conciencias muy poco tranquilas.

La película, que compite en la Sección Oficial del Festival de Málaga, se estrena este viernes en las salas y estará disponible en Amazon Prime Video en España tras su paso por las salas.