El amigo que Chéjov encontró en América

"¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe realmente del amor?", pregunta uno de los personajes de De qué hablamos cuando hablamos de amor, el relato que da título a un libro de Raymond Carver y un cuento sobre las contradicciones del corazón y cómo en cuestiones sentimentales todos "no somos más que principiantes", como dice Mel, el cardiólogo que ejerce de anfitrión, junto a su mujer Terri, en un encuentro en su casa con otra pareja más joven. Ahora, el universo del escritor estadounidense se traslada a la escena en Principiantes, una obra que llega al Teatro Central este fin de semana (mañana y el domingo) con las entradas agotadas, y en la que Andrés Lima dirige a un cuarteto integrado por Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo.

Juan Cavestany firma el texto de esta pieza, que adapta el relato en su integridad –el editor Gordon Lish le hizo un recorte importante cuando se publicó por primera vez– y "es una refundición de otros cuentos, pero con la estructura de De qué hablamos cuando hablamos de amor como guía", apunta Andrés Lima en declaraciones a este periódico.

Al director la propuesta le supuso toda una inmersión en la narrativa de Carver, que "conocía, claro, especialmente por aquella película que hizo Robert Altman [Vidas cruzadas, 1993] , pero al que no había leído. En este año me compré las obras completas y me volví un fan. Es extraordinario", opina Lima.

Para Lima, Carver "va mucho más allá del realismo sucio. Es un autor extraordinario"

Principiantes toma escenas y situaciones de Carver para preguntarse, entre otras cuestiones, por qué demonios amamos a quienes nos hieren. "A mí me recuerda mucho a Chéjov, igual que él utiliza una anécdota muy pequeña, la reunión de dos parejas que toman gintonics o la charla de dos hombres que van a pescar, y en la boca de la gente común desarrolla ideas casi filosóficas. Aquí plantea el tema del amor desde distintos prismas, pero es impresionante cómo esos testimonios van afectando a los demás personajes. De Carver me apasiona algo: que su potencia literaria no está tanto en lo que se dice, sino en lo que se lee entre líneas", analiza Lima, que se rebela contra la etiqueta "limitadora" que acompañó al autor de Catedral, la de "representante del realismo sucio. Puede que sea cierto, pero Carver esconde algo misterioso, que a veces es mágico y luminoso y a veces es oscuro como el infierno, pero lo cierto es que siempre", valora, "habla de algo que forma parte de nosotros. Es muy difícil no verse identificado con el discurso de los personajes".

En el relato original era la pareja veterana, la que interpretan Regueiro y Gutiérrez, la que tenía mayor peso, pero en la traslación a teatro "te das cuenta del impacto que tienen las palabras de unos personajes en los otros, los que están oyendo también reaccionan, se mueven, son de carne y hueso. Ha sido muy interesante ver eso".

Lima, Premio Nacional de Teatro y ganador de cuatro Premios Max a la mejor dirección, ha vivido un año "bonito y extraño, que nos ha puesto a todos contra la pared" y en el que tuvo los montajes Prostitución y Shock (El cóndor y el puma) de gira y estrenó El chico de la última fila y Principiantes. "Es un momento muy doloroso, pero el parón de la pandemia nos permitió tomarnos más tiempo para ensayar. No sé si es la edad o el coronavirus, pero estoy contento con lo que está saliendo en las producciones". Al fundador de Animalario, compañía en la que trabajó con Juan Cavestany y Javier Gutiérrez, "dos seres a los que amo", le queda cuerda para rato: este lunes empieza a trabajar en la segunda parte de Shock.