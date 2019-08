Cuatro años –los que han pasado desde su nacimiento gracias a la alianza entre el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla y la revista JotDown– han bastado para que el festival Bookstock sea uno de los encuentros más esperados del calendario literario en Sevilla. En su próxima edición, que se celebrará el fin de semana del 5 y 6 de octubre, seguirá haciendo gala de las señas que siempre ha defendido: un formato lúdico y relajado, menos institucional que otras citas como la Feria del Libro; atención preferente a la interesantísima constelación de pequeños y no pocas veces osados sellos independientes que han insuflado bríos, temas y tonos nuevos al panorama editorial nacional; y su marcada querencia por la exploración de la cultura pop y de la música en particular.

La programación de esta cuarta edición, que tendrá de nuevo como coordinador al crítico y gestor Fran G. Matute y se celebrará como de costumbre en el Cicus, abordará con particular detenimiento asuntos tan diversos como el flamenco, el punk, el jazz y la psicodelia, las novedosas y a menudo sorprendentes expresiones surgidas del universo de los videojuegos, la realidad del mundo editorial en clave femenina o los nuevos proyectos periodísticos que apuestan por el mimo a la cultura.

Además, claro está, de la presencia –abierta a la charla y al debate desenfadado con sus responsables– de los catálogos de medio centenar de editoriales, desde las que pueden considerarse auténticas instituciones (Anagrama, Renacimiento) a nombres ya veteranos de la nueva edición española (Candaya, Periférica, Nórdica, Impedimenta, Asteroide, Capitán Swing, Sexto Piso...), pasando por una notable representación de proyectos radicados en Sevilla u otros lugares de Andalucía (Athenaica, Barrett, Maclein y Parker, El Paseo, Triskel, Bandaàparte, Pálido Fuego...) o rarezas como la que constituye A.C.H.A.B., esto es, la Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro, probablemente la más underground de todas en su empeño de mantener viva la vieja literatura pulp o de quiosco y por entregas.

Junto a todo esto, el festival ofrecerá de nuevo una serie de actividades y sesiones de DJ. Destacan en este apartado nombres como los del sevillano Daniel Ruiz, que presentará su nueva novela, El calentamiento global (Tusquets), acompañado por Eva Díaz Pérez, recién nombrada directora del Centro Andaluz de las Letras; o el peculiar tándem formado por Manuel Jabois, periodista, escritor y rockstar de la nueva generación del columnismo nacional, y Montero Glez, quien junto al primero comentará las claves de su nueva obra, La imagen secreta (Pepitas de Calabaza).

En torno a la música girará uno de los encuentros más prometedores de Bookstock 2019: el homenaje a la banda sevillana Smash, pionera de la psicodelia en España y de la integración del flamenco en el rock, con motivo de los 50 años de su primer golpe sonoro. En él participarán dos protagonistas tan directos, y de memorias tan precisas, divertidas y elocuentes, como Gualberto y Antonio Smash. Sin abandonar el terreno musical, pero viajando a otra época y a otros sonidos, también destaca en la programación la presentación de God Save the Queens. Pioneras del punk, un libro editado por la editorial 66 RPM que será presentado en un acto que contará con la participación de la española Paloma McLardy Palmolive, singular personaje que vivió en primera persona, como integrante de The Slits y The Raincoats, el estallido del primigenio punk en Inglaterra.

Otras actividades de interés llegarán de la mano de Letra Global, un nuevo proyecto de periodismo cultural que combina el formato digital con la publicación de número en papel; el periodista y colaborador de este diario Luis Manuel Ruiz, que hablará sobre su nuevo libro, Hugo Lémur y los ladrones de sueños; Paco Camarena y Hugo Barros, que presentarán junto a la periodista de Diario de Sevilla Charo Ramos el volumen Instantáneas de Nueva York; o Eduardo Ruiz Sosa, que hará lo propio con sus novelas Anatomía de la memoria y Cuántos de los tuyos han muerto.

La programación al completo –que se cerrará con un concierto del grupo Four Women 4tet en el que presentará su disco Una historia de mujeres en el jazz (publicado por el sello sevillano Blue Asteroid)– puede consultarse en la web oficial del festival.