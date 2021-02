Pura emoción

La ficha ***** 'Desayuna conmigo' losMontoya (pantalla&escena) Autor: Iván Morales. Dirección: Iván Morales. Intérpretes: Anna Alarcón, Andrés Herrera, Aina Clotet y Xavi Sáez. Escenografía e iluminación: Marc Salicrú. Música y espacio sonoro: Clara Aguilar. Vestuario: Míriam Compte. Producción: Júlia Simó. Lugar: Teatro Central, Sala B. Fecha: Sábado, 6 de febrero de 2021. Aforo: Completo.

Iván Morales, con este maravilloso espectáculo, desbroza, destripa y explica el desamor. Lo han intentado ensayos psicológicos, novelas y miles de poesías y canciones pero Morales lo consigue alejándose de la grandilocuencia, huyendo del discurso pedante y abordándolo desde la más absoluta naturalidad y con mucha sinceridad.

Las cuatro historias de sus personajes están defendidos por Anna Alarcón, Andrés Herrera, Aina Clotet (¡dios mío, ese primer plano en cámara y esa confesión!) y Xavi Sáez con una calidad interpretativa que hace que uno quiera verlos en todas las obras de este mundo.

El comienzo, algo lento, no es ni más ni menos que el primer peldaño de sus siete secuencias en las que una supera a la otra. Vamos descubriendo la biografía de cada uno de ellos que sólo sirven como soportes, porque lo que le interesa a Iván Morales es lo que sienten. Y esas emociones, son las nuestras.

La obra es un espejo en el que al mirarte puedes ver tu propia alma. Quién no ha tenido un desamor, quién no ha estado dividido entre más de una persona, quién no se ha perdido y no quiere que lo encuentren, quien no ha podido olvidar. Y todo esto, contado con las palabras que podría usar tu amigo/a cuando te llama a las tantas de la madrugada para abrirte su corazón porque se lo acaban de destrozar.