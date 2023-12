Raule actuará en Icónica Sevilla Fest: "Tocar en la Plaza de España es un regalo que me hace Sevilla"

En los planes de Raúl Rubiales no cabe la idea de echar el freno. La carrera del artista jerezano, conocido artísticamente como Raule, está en pleno ascenso y se siente feliz por haber disfrutado unos días en Paris con su mujer y su hijo y por tener unas breves vacaciones durante la Navidades. Comenta entre risas que este descanso se lo debe a una familia que no lo ha visto de miércoles a domingo en los últimos dos años. El motivo han sido los 120 conciertos que han conformado Limbo Tour, la gira de su primer disco en solitario desde que dejó Radio Macandé en 2015. En 2024 volverá a la carga después de una tregua que apenas ha durado tres meses. En febrero lanzará su segundo álbum, que se llamará Zurdo. Un nombre que se debe a que, a pesar de ser ambidiestro, ha aprendido a tocar la guitarra con la siniestra. El 16 de junio presentará este trabajo sobre las tablas de Icónica Sevilla Fest. Confiesa que las letras son más maduras que en primer disco, pero Andalucía estará tan presente como la propia identidad del jerezano. Las entradas salen a la venta este viernes 8 de diciembre a las 12:00 horas.

-¿Qué influencias ha recibido para elegir la música como carrera profesional?

-Principalmente empezó por mi entorno. Cuando fui preguntando, me enteré de que mi abuelo, al que no tuve la suerte de conocer, iba de peña en peña, se pegaba un cantecito y le daban cuatro reales. Pero es verdad que en mi familia nadie se ha dedicado a esto, solamente yo. Artistas sí que hay un montón. Mi hermano es ilustrador y mi hermana también va por el mismo camino.

-¿Y el haber nacido en Jerez?

-Eso me ha influido muchísimo. Es mi tierra y tengo al alcance de la mano unas palmas y un cante por bulerías o por seguidillas en cualquier momento. Cuando era pequeño entró en mi colegio un grupo de niños del barrio de Santiago, que es muy flamenco, y me empecé a juntar con ellos porque compartíamos gustos musicales. Montamos un grupito y yo hacía los coros o tocaba la percusión y ahí me dijeron que cantar no se me daba tan mal. Ahí me puse a investigar y, aunque me arrepiento bastante de no haber estudiado música, la calle me la enseñó de otra manera. Aprendí de la gente, de los palos que te dan, de que te contraten y no te paguen o de que no cuenten contigo. Recuerdo que con 12 años me dio por coger una libreta y escribí mi primera canción que, si no recuerdo mal, fue un villancico.

-Comenzó su carrera en 2007 con Radio Macandé y en 2015 inició su carrera en solitario.

-Cumplí mis 30 años y noté un clic en la cabeza que me decía que no era el sitio donde tenía que estar. No me sentía cómodo porque estaba muy limitado en cuanto a las cosas que quería seguir haciendo. Mis compañeros no estaban muy de acuerdo con mis pensamientos sobre composición de canciones, letras y estilos y tuve la determinación de empezar mi camino. La verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.

-¿Cómo es este camino?

-Pues yo venía de un grupo en el que me iba relativamente bien, es decir, trabajábamos todos los fines de semanas y me daba de comer. Cerré una puerta a cal y canto con una mano delante y otra detrás. Sin ahorros y sin nada. Simplemente buscaba mi felicidad. Tuve la suerte de estar arropado por una pareja que es mi mujer y la madre de mi hijo y que me ayudó en todo esto, porque fue un trance jodido. Pasé dos años buscándome la vida de lo que fuera para poder comer, la cabeza me decía que debía seguir componiendo y llegaron canciones como La habitación prohibida.

-¿Qué es lo más difícil de hacer una carrera en solitario?

-Bueno yo nunca he estado solo. Mi compadre Paquito Castro, que también es mi guitarrista, es mi amuleto. Con el que comparto todas las ideas, las buenas y las malas. También está mi hermano Fran en la parte de oficina. Tengo un gran equipo que me ayuda musicalmente. Luego está mi manager Javi que es lo mejor que me ha podido pasar, porque he tenido varios representantes que me han engañado de un modo u otro. Sí que es verdad que me he visto solo cuando me he puesto a componer, y siento algo de miedo por no tener a nadie a quien echar la culpa por si algo falla.

-Como una segunda valoración.

-Exactamente. Yo enseño las canciones a mi mujer, a Paco o a mi hermano y hay veces que coinciden todos en la misma opinión y otras no. Cuando varían empiezo a tener pánico y a preguntarme a quién de los tres hago caso. Ninguno va a intentar restar al proyecto y eso lo bueno, porque tienen coherencia y sé que debo escucharlos.

-En la gira Limbo Tour ha hecho sold out en muchas de las plazas que ha visitado. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-El 2022 fue como hacer la mili, porque nos comimos muchas ferias, pruebas de sonido interminables y marrones. Es verdad que 2023 ha sido un poco más duro, porque los aforos eran mucho más grande y el miedo por no llenarlos también. Pero cuando trabajas con una oficina en la que todo va perfecto y solo tienes que hacer tu trabajo pues es la caña.

-¿Y en cuanto al público?

-Con Radio Macandé me fue bien pero lo que me ha pasado con Raule ha sido impresionante. No se si hay más de 2.000 personas tatuadas con letras mías y recibo mucho cariño y honestidad de la gente por la calle. De hecho, vendría a Sevilla a cantar una vez a la semana.

-Su actuación está confirmada en el cartel de Icónica Sevilla Fest 2024.

-Estaremos el 14 de junio en la Plaza de España. Cuando estás metido en un tren que no para, a veces no sabes saborear determinados momentos. Hay cuatro o cinco plazas que disfruté muchísimo como Cartuja Center el año pasado o La Riviera en Madrid. Que ahora consigamos tocar en un sitio tan mítico como la Plaza de España, y en un festival al que voy a estar agradecido toda la vida, es un regalo que me hace Sevilla.

-¿Cómo será su próximo trabajo?

-Mi próximo disco se llama Zurdo, porque soy ambidiestro, pero lo único que no realizo como todo el mundo es tocar la guitarra, que lo hago al revés. Trato de transmitir que un tío que no sabía tocar la guitarra se ha compuesto un disco de 13 canciones. Saldrá en febrero y el próximo viernes 8 lanzaremos el primer single que lleva el nombre de La depuradora. Las letras están un poco más elaboradas que en Limbo, son más adultas y Andalucía esta muy presente. Siembre llevo bandera de mi tierra.