Aitana y Carl Cox se suman al cartel de Icónica Sevilla Fest 2024

El DJ y productor británico Carl Cox, uno de los mayores exponentes mundiales de la electrónica, es la nueva confirmación internacional para el cartel de la cuarta edición de Icónica Sevilla Fest, al que también se suma la cantante y compositora Aitana, una de las principales voces de la música nacional del momento. Las fechas para estas citas serán los próximos días 7 y 8 de junio de 2024 respectivamente, en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas estarán a la venta a partir de las 12 horas de mañana jueves 23 de noviembre, en la página web del Festival: www.iconicafest.com. Con estas nuevas confirmaciones y la de Take That para la noche del 16 de julio, Icónica Sevilla Fest comienza a configurar su calendario 2024.

Desde Reino Unido llega uno de los mayores exponentes de la electrónica, el techno, el house y el tech house del momento: Carl Cox. Este nuevo protagonista de Icónica Sevilla Fest comenzó en el mundo musical con solamente 15 años, siendo a inicios de los años 80 cuando dio sus primeros pasos junto a otros jóvenes DJ londinenses, donde el hip-hop neoyorquino, electrónica, o cualquier tipo de ritmo se fundían en sus creaciones, iniciando una explosiva carrera, en especial a partir del que fue su sencillo debut en 1991 para Paul Oakenfold -El sello Perfecto-, I Want You, que alcanzó el puesto 23 en las listas nacionales del Reino Unido y le dio a Carl Cox su primera aparición en el Top of the Pops.

Carl Cox formó su propio sello, Intec Records, en 1999, logrando una serie de éxitos underground y disfrutando de ocho años a la vanguardia de la música electrónica. Después de su cierre, Carl todavía estaba inundado de nueva música y finalmente decidió relanzar el sello como Intec Digital en 2010, siendo este un regreso triunfal gracias a las exclusivas de algunos de los nombres más importantes del techno, siendo este también el hogar del que sería su sexto álbum de estudio, All Roads Lead To the Dancefloor, lanzado con gran éxito de crítica en 2011.

Antes de esta cita, el viernes 7 de junio, la Plaza de España de Sevilla será escenario para Aitana. La artista, tras años creando una trayectoria musical referente, presenta un cambio de paradigma a través del sonido en el que la electrónica melódica, el pop y los valores generacionales crean la base de su obra abriendo una nueva puerta a un futuro en el que la música genera el presente y el futuro sin cesar de referenciar al pasado: hablándole a su público desde la necesidad de evolución personal junto a una generación sedienta de cambio.

Pese a la aún corta carrera de la artista, sus dos primeros álbumes fueron certificados como disco de platino y doble disco de platino, respectivamente, por los Productores de Música de España, además de obtener la misma certificación en Argentina y Chile con 11 razones, lo que demuestra la rapidez con la que Aitana ha conseguido llegar a fans de todos los rincones del mundo.