La banda británica Take That, primera confirmación internacional de Icónica Sevilla Fest 2024

Primera confirmación internacional para Icónica Sevilla Fest 2024. Take That, la mítica boy band de los años 90, integrada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, actuará el próximo 16 de julio en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas para esta cita con el pop más icónico del final del Siglo XX, incluida dentro del gran Tour This life estarán a la venta a partir de las 10:00 horas del próximo jueves 19 de octubre, en la página web del festival: www.iconicafest.com

Con 28 sencillos Top 40 y 16 sencillos Top 5 en el Reino Unido, 54 éxitos número uno internacionales y otros tantos 35 álbumes número 1, Take That es una auténtica e icónica banda de la historia de la música, que dominó las listas musicales del Reino Unido durante toda la primera mitad de la década de los 90, subiendo al podium de diversos galardones musicales, como varios premios BRIT con dos de los álbumes más vendidos de la década, Everything Changes y Greatest Hits.

Liderada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, desde su vuelta en 2005, entre los años 1990 y 1996, Take That también estuvo compuesta por Jason Orange, quien volvió en 2005 pero abandonó la misma años después, y el mítico Robbie Williams, que se separó de la banda en 1995, aunque años después volvería a colaborar con el grupo en el disco Progress y su correspondiente gira.

La historia de la formación tuvo sus inicios en 1990, de la mano de Nigel Martin-Smith, uniendo a Jason, Howard, Mark y Gary, convirtiéndose meses después Robbie Williams en su quinto componente. En julio de 1991 editaron sus primeros sencillos, Do What U Like y Promises, para dar paso en 1992 a Once you’ve tasted love y It only takes a minute, que llegó al número 7 de las listas de éxitos, comenzando así la fama de la banda, viendo a la vez, la luz, su primer álbum -Take that & party- y su primer viaje por los escenarios: Take That UK tour'92.

Desde entonces la popularidad de Take That fue en un rápido aumento, llegando pronto su segundo álbum, Everything Changes, con el que entraron directamente en la primera posición de las listas de éxitos, multiplicando semanalmente su actividad, apareciendo en agotadores tours, entrevistas y actuaciones, naciendo de forma constante grandes éxitos de la música, como Relight my fire, Babe, Everything changes o Love ain’t here anymore, entre muchos otros.

En julio de 1995, y tras la edición de Never forget, Robbie Williams anunciaba que dejaba el grupo, comenzando la formación una gira veraniega que, a pesar de todo, fue un rotundo éxito, ya en un formato cuarteto. En febrero del año 1996 editaron el que sería su último sencillo How deep is your love, pues en ese mismo mes se anunció su separación durante una rueda de prensa.

10 años después, en mayo de 2006, se anunció que el grupo estaba preparado para grabar nuevamente juntos, lanzado su cuarto álbum de estudio, y el quinto en 2008, consiguiendo con todo ello la banda volver a lo más alto de los grandes éxitos de las listas de Reino Unido y Europa, y alcanzando ya entonces la cifra de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo. Tras ello, Robbie Williams volvió a Take That para participar en el año 2010 en el sexto álbum de estudio de la banda, Progress, lanzado el 15 de noviembre de ese año, convirtiendo este en el álbum más vendido del siglo XXI y el segundo más vendido de la historia británica.

Desde esa fecha y, hasta la actualidad, Take That no ha dejado de sonar nuevamente en los auriculares y radios de millones de fans de todo el mundo, consiguiendo multitud de nuevos récord y reconocimientos, como el de la gira más rápidamente vendida de todos los tiempos en Reino Unido (con Progress Live); el premio BRIT como Mejor grupo británico; el reconocimiento artistas de Amazon como la música más vendida de todos los tiempos; o incluso el ser nombrados por Forbes como las estrellas de la música de mayores ingresos en el mundo, ocupando el quinto puesto. Además, Take That han sido nombrados por Official Charts Company como el grupo-artista nº15 de mayor venta en la historia británica de sencillos, lo que los convierte en la boy band más exitosa en la historia de listas del Reino Unido desde los Beatles.

Ahora, en su gran gira prevista para el año 2024, Take That tomará en la noche del día 16 de julio la sinigual Plaza de España de Sevilla, como icónica parada en Andalucía de su tour This life.