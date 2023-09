La cantante Roko en Las Noches Icónicas en Meliá Sevilla: El poder del directo

La artista jienense Rocío Pérez Armenteros, conocida artísticamente como Roko, protagonizará mañana una nueva cita de Las Noches Icónicas en Meliá Sevilla, a las 22:00 horas. Una cantante ecléctica y multidisciplinar que se atreve con todo. Sus múltiples facetas –y su talento– abarcan prácticamente todas las disciplinas artísticas. Pero, sin duda, promete dar un especial peso al directo en este concierto. Considera que la música ha cambiado, con un funcionamiento a golpe de single en el que los discos físicos han quedado en un segundo plano. Por ello, confía en la fuerza del cara a cara con el público. En ese vínculo que este tipo de conciertos, en un formato íntimo, confiere.

Señala que empezó a cantar antes que a hablar, "la música es un lenguaje con el que mi familia se ha comunicado de forma natural". A los ocho años empezó a dar clases en el Conservatorio Elemental de Música en Jaén, donde cursó cuatro año de guitarra hasta que se dio cuenta de que lo suyo era el canto. "Cuando terminé bachillerato me fui a Málaga para estudiar teatro musical, me parecía una buena manera de unir el teatro, la interpretación, la música y el canto", señala. Una experiencia que le permitió explorar diferentes técnicas y terrenos: desde zarzuela hasta teatro musical americano. Con 21 años hizo un casting para el programa El número uno, que encadenó con Tu cara me suena. "Aprendí muchísimo al trabajar en prime time y compartir la experiencia con compañeros más experimentados".

Estos formatos le dieron la oportunidad de abrir diferentes puertas que no dudó en aprovechar: formó parte del elenco de la serie musical Vive cantando, e incluso ha compuesto canciones para grandes voces nacionales como Malú. A pesar de su talento natural para crear canciones para otros artistas, no duda en reconocer que le "cuesta mucho hacer temas para otros", porque necesita que "lo que cante tenga mucha verdad". Este es uno de los motivos por el que se considera "más intérprete". Y así lo ha demostrado.

Sobre las tablas, ha formado parte del reparto de La Llamada. La obra musical que encumbró a Los Javis –Calvo y Ambrossi– desde el hall del Teatro Lara y que llegó hasta los ansiados Goyas. Recientemente, ha formado parte de Godspell. Una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón que batió récords de taquilla en el Teatro del Soho CaixaBank , en Málaga.

Confiesa que una de las particularidades que más le gustan de su profesión es la posibilidad de "contar historias y tener herramientas para ello". En este sentido, considera que en España "hay muy buenos artistas en el teatro musical, pero se hace una gran diferenciación, que poco a poco se va rompiendo, entre ser actor o cantante. Cada carrera y cada profesional tiene unas características y unos retos que cada uno va encontrando por el camino".

Ahora está volcada en su faceta como cantante y se encuentra en una etapa de experimentación. "Estoy trabajando otras músicas que siempre han servido de referencias, principalmente, mediterránea y latinoamericana. Todo lo que he aprendido me inspira a componer la música que estoy haciendo ahora y a enfocar los directos" de una manera particular.

Está preparando un EP conformado por cuatro temas. El pasado mes de abril emprendió su nueva trayectoria musical con la publicación de No vayas por ahí. Ha continuado este camino con Las cosas que tiene el amor, en la que mezcla la música cubana tradicional con los tangos flamencos españoles. En principio, su EP tendrá un formato digital, porque las nuevas generaciones se están acostumbrando a consumir música con un formato a golpe de single. Por este motivo, los directos, como el que celebrará en Sevilla por primera vez, tendrán un enorme peso.

Afirma emocionada que nunca había actuado en la capital hispalense en solitario. Su primera vez fue el año pasado junto a otras artistas en el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado. La cantante confirma que no vendrá con la banda completa –solo piano, contrabajo y voz– y que tendrán que adaptar las canciones a la ausencia de percusión. Promete que será muy íntimo. Tratando de reflejar esa verdad mágica que aflora durante un concierto en directo. Esa sensación que, muchas veces, es irrepetible.