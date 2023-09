“En nuestro repertorio siempre buscamos que destaquen las voces”

El próximo jueves tendrá lugar el segundo concierto del ciclo de Las Noches Icónicas en Meliá Sevilla, en la terraza de dicho hotel, con la participación de The Donelles, el sexteto sevillano que mejor recrea los sonidos del soul, rhytm & blues, rock and roll y swing de las cuatro décadas comprendidas entre los años 40 y 70, que conforman Santiago Ruiz al piano, Leo Aranda al bajo y Roque Torralva a la batería, respaldando las voces de Alba Carrasco, Laura Serrano y Litta Wheel -al pie de los contratos Carmen Rueda-, que es también el alma mater que dio vida e impulso al grupo. Con ellas nos reunimos para conocer mejor todos los aspectos de una carrera que comenzó en 2011 y ha ido avanzando hasta ahora con pasos más o menos seguros, hasta que ha alcanzado una velocidad de crucero que actualmente les sitúa en su mejor momento.

-En el transcurso de todos estos años, han pasado por The Donelles un buen número de músicos y cantantes, siendo Lita la única que siempre ha permanecido en el grupo. Cuéntenos su génesis.

-(Lita) La idea la tuve hace catorce años, pero no sabía qué hacer con ella. Tenía en mi cabeza la base primigenia sobre la que levantar lo que quería, pero no conocía músicos ni contaba con nadie que me pudiese ayudar. Yo tenía 20 años y fui buscando gente a través de internet y de Mil Anuncios, pero no se imagina usted la cantidad de frikies que contestan a estos reclamos. También he hecho miles de castings para las voces, hasta que dejé de hacerlos; a Laura la elegí a través de unos videos de la banda a capela que tenía antes y a Alba escuchándola en un concierto con su banda en el que también participábamos nosotros. Desde que se empezó a formar el grupo hasta quedar como yo quería pasaron dos años y al principio éramos cuatro voces. Así dimos los primeros conciertos, con esa formación acústica y un guitarra. (Laura) Las Donelles con guitarra en sus orígenes, increíble -risas- (Lita) Luego encontramos más músicos: bajo y batería, y pasamos así cuatro o cinco años, con gente entrando y saliendo, hasta dar con una formación estable, similar a la que tenemos ahora, a la que Alba se ha unido muy recientemente, porque se estrenó hace unas semanas y lleva media docena de conciertos.

-¿Entonces, el concepto original de The Donelles era diferente al actual?

-(Lita) Mi concepto era el de una banda fuerte, gorda, potente, con sección de viento y todo, pero era muy complicado para moverlo y no era nada vendible. Y también coordinar los ensayos de tanta gente era mucha tela. Es ahora, que somos seis, y tenemos que poner los ensayos con dos o tres semanas de antelación para podernos coordinar. (Laura) Y además tiene que ser a horas intempestivas de la noche, porque es cuando la gente llega de trabajar y más o menos se alinean los planetas para que todos coincidamos, ya que todos vivimos en pueblos diversos.

-Alba, ¿se ha integrado bien en la banda? ¿Qué tesitura vocal tiene usted?

-(Alba) Sí; estoy encantada desde el principio. Entré esperando a ver qué me encontraba porque yo siempre había cantado sola, nunca acompañada de dos voces más y no sabía si podría hacerlo bien, pero ellas me han apoyado mucho, me han dejado hacer todos los ensayos necesarios para lograr las armonías de voces y la integración con los músicos. Creo que soy contralto. (Laura) Tiene un tono grave muy potente y brillante. Lita y yo no somos capaces de llegar a ese sonido. (Lita) Alba es la voz más grave de las tres. Con ella hemos ganado mucho en textura y color, porque su voz es grave de forma natural, no tiene que estar siempre impostándola y suena más bonita. Hemos tenido que rearmonizar algunos temas para adaptarlos a ella y que esté más cómoda, pero también da muy buenos resultados en otros tonos más agudos, en cosas más líricas. Y empasta muy bien con mi voz, que es cálida y smooth.

-Hablemos también de los músicos.

-(Lita) Conocí a Santi y Leo en el tributo de Joe Lewis Elvis. En él las antiguas Donelles entramos como las Sweet Inspirations que le acompañaban. Nos dijo que necesitaba coristas y nos ofrecimos, porque a mí me encanta Elvis y a Conchi Pérez, que estaba con nosotras en aquel momento, también le fascina. Le puse como condición que haríamos los coros sin cobrar, pero que en los sitios donde él actuase nos buscara a nosotros un bolo que sí cobraríamos. El trato se cumplió durante bastante tiempo y así fueron nuestros primeros conciertos en bares y locales pequeños. A Santi le daba apuro que no cobrásemos con Joe Lewis e hizo de moneda de cambio uniéndose a The Donelles. Luego llegó un momento en que tuve que disolver la banda porque era insostenible la convivencia interna. Busqué músicos nuevos, manteniendo a Santi; hubo un bajista que duró poco, tras el que llamé a Leo y entró Manuela Sánchez de batería durante tres años, hasta que llegó Ángel Luque. Lo de Roque fue muy curioso; yo no lo conocía, a pesar de la cantidad tan enorme de grupos en los que ha tocado. En diciembre de 2019 Ángel nos tenía que dejar y fue él mismo quien me dijo que llamase a Roque, que era muy rockero pero le encantaba el soul y la Motown. Y es verdad; conoce esta música y le da el sentimiento que no tiene otra gente que no la haya mamado. Incluso propone cosas y está muy implicado en la banda.

-A Roque y Leo los conozco desde los 80 en bandas de rock ¿Reman en la misma dirección que los demás, que son gente de swing, de soul…? ¿Quién elige repertorio y hace los arreglos?

-(Lita) Normalmente lo elegimos entre Santi y yo porque siempre miro mucho que lo que destaque sean las voces, que son la base del grupo. (Laura) Tenga en cuenta que sin tener vientos, guitarra, que muchas veces son la base de las canciones, hay muchas cosas que no podemos hacer. (Lita) Hacemos adaptaciones que muchas veces no tienen nada que ver con el original o buscamos alguna versión, como la de Help, que siempre es de las favoritas de los espectadores, pero desde la visión de los Carpenters en vez de la de los Beatles. Siempre consulto con Santi qué se puede hacer instrumentalmente, porque el piano es nuestro único instrumento armónico, lo demás es sección rítmica, y nos apoyamos en él para ver lo que quedará bien y no vacío, aunque muchas veces las canciones que parece que van a quedar así las rellenamos totalmente con las voces.

-¿Y siempre están todos de acuerdo?

-(Laura) Hay veces que algunos miran raro cómo se va dando forma al tema, pero cuando está montado dicen que no esperaban que se escuchase así de bien. Por el contrario, ha habido temas que todos pensábamos que iban a quedar muy guapos y luego no nos gustaban y los desechamos. Todo es ir probando; hasta que entré en Donelles no había cantado nunca estos estilos, así que para mí todo era nuevo. Con ellas descubrí que me gusta esta música y yo no lo sabía -más risas-. (Alba) Me ha pasado igual. Yo había cantado un poquito de swing y de soul, pero no de esta forma. Cuando me pasaron los temas incluso había alguno que no me gustaba, pero una vez montado me encanta. (Lita) Es que cambia mucho de los ensayos a hacerlo con gente delante. Cuando, por ejemplo, propuse hacer I’m Sorry, que ahora es uno de nuestros temas estrella, estos me dijeron que no, que era una bajona, una canción muy lenta y llorica. Hasta que la hicimos en directo y vieron la reacción del público. Yo es que ya lo veo mientras las monto: sé lo que hay y cómo puede calar en la gente; no es que sea adivina, sino que lo he ido aprendiendo con el tiempo. (Laura) Es muy importante el feedback que se establece con la gente; el ambiente, la atmósfera que se crea. Es una magia que no existe en el local de ensayo.

-¿Tienen The Donelles algún referente, un espejo en el que mirarse?

-(Lita) He aprendido mucho y tengo cosas en común con O Sister! A mis 20 años estaban empezando y comencé a seguirles y flipaba con ellos porque eran pura armonía vocal, que es lo que yo quería hacer. Aunque me gustan más el soul y el rhytm & blues que el swing, para mí fueron un referente; incluso hacemos lo que podríamos llamar una versión de ellos, el clásico It Don’t Mean a Thing, que hacían Duke Ellington o Ella Fitzgerald, pero con el tratamiento de O Sister! En aquel momento pensaba que si ellos podían hacerlo, ¿por qué yo no? Me quedaba mucho por aprender, pero ellos me dieron impulso. Lo bueno es que empezaron con versiones, pero luego han seguido con música propia, lo que les ha servido para subir otro nivel.

-¿Darán ustedes también ese salto a la música propia?

-(Lita) Hace tiempo que Santi y yo tenemos esa idea. Al principio pensamos que podríamos hacerlo con Donelles, pero este es un proyecto muy vinculado al universo de las versiones y tiene por ahí su camino; esto otro no tiene nada que ver, así que hemos decidido hacerlo en un proyecto diferente. Sin dejar de lado las influencias clásicas del soul, el blues y el r&r, de las que todos bebemos, queremos mezclarlas con ritmos y sonidos más actuales. Las voces siguen siendo protagonistas. Hemos grabado ya cinco canciones en los estudios Tempo de Mairena entre Roque, Leo, Laura y yo para ver cómo funcionan y terminar de enfocarlo. Si va bien montaremos una banda para el directo. (Laura) Son canciones que tienen poco que ver unas con otras; todas tienen su base en lo clásico, pero tienen un aire moderno, incluso futurista, inclasificable, no sabemos qué etiqueta ponerle. A veces hemos hablado de que cuando nos entrevisten qué vamos a decir que hacemos. Será un género nuevo -y venga risas-. Son ideas que a lo mejor tuvo Santi hace 14 o 15 años y ahora Lita ha dicho que a ver si les cabe una letra. Y han salido temas guapos, que no dejarán indiferente a nadie; no son canciones típicas de intro-estrofa-estribillo-estrofa-estribillo-final. (Lita) Ya está todo inventado, como dice Rosalía. No estamos inventando nada, pero nos cuesta trabajo porque es un grupo que tampoco tiene guitarra, todo es con teclados, armonizadores, batería, bajo y voces; y armonías muy raras, jugando con nuestras paranoias, experimentando. Algunos temas son más progresivos, tipo Supertramp, con varios paisajes a lo Bohemian Rhapsody, otros de estructuras más pop, otros en los que no se distingue si lo que suena es estribillo o estrofa. Estamos empezando a moverlo por promotoras discográficas y de festivales, aprovechando los contratos con The Donelles.

-¿Tiene nombre ese proyecto?

-(Laura) Sí, Bakelite Satellite. Como los teléfonos antiguos, que eran de baquelita. Mezclamos lo antiguo con lo moderno. (Lita) El satélite evoca al futuro, pero no deja de ser de baquelita, que es una cosa muy antigua.

-¿Qué nos van a ofrecer en el Meliá?

-(Lita) No tenía nada especialmente pensado pero al final he decidido que hagamos el repertorio de nuestro montaje Música a través de la mujer, en orden cronológico pero sin la actriz narradora Mayte Benítez, para hacerlo más corto; nosotras mismas contaremos un poco lo que hacemos: esto es usar la técnica de la armonía cerrada, que era lo típico en los años 40, ahora vais a ver como en los 50 el estilo cambia a pregunta-respuesta, canta el solista y el coro responde; eso es en el soul, en la primera parte de los 50; en los 60 se hace de esta otra forma, cambian los termas de los que las canciones tratan. Pero todo muy brevemente, porque la gente que viene a vernos y no conoce esta música más allá de oírla en la radio o en alguna película, agradece que les contemos alguna anécdota que les sitúe en el contexto.

-Tuve ocasión de asistir a su estreno y salí muy complacido. ¿Lo van a mantener mucho tiempo?

-(Lita) Lo estrenamos en mayo del 2019 en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe. Siempre quise visibilizar ese aspecto femenino en la música, pero no sabía cómo darle forma hasta que encontré a esta gente. Mayte me dio muchas ideas, también José Cañas, el técnico de sonido, que se ha llevado mucho tiempo trabajando en teatro y aportó mucho sobre cómo hacer el guion, porque yo lo hacía todo en modo documental y él pensaba que tenía que ser más dinámico, más teatral. Pensamos mantenerlo porque es un proyecto precioso que a la gente le gusta mucho. Está pensado para durar una hora y media, pero siempre se va casi a las dos horas y la gente está tan pendiente que no va ni a mear; está aprendiendo sin darse cuenta. (Laura) No te da tiempo a aburrirte. Nos cambiamos de vestuario cinco veces y entramos y salimos del escenario esas cinco veces; así que la actriz aparece mucho, los músicos hacen temas instrumentales, todos participan.

-En ese espectáculo reivindican el papel de la mujer en la música. ¿Es lo que tienen que hacer los artistas, tratar asuntos culturales, sociales?

-No todo vale; pero si una siente de verdad que tiene algo que decir debe hacerlo. En este caso todas las mujeres estaban ahí en mayor o menor medida. Sweethearts of Rhythm eran una banda de jazz femenina de los años 40 muy famosa, pero se la valoraba más por su apariencia que por su talento; la contrataban porque estaba formada por tías que enseñaban cacha, no por lo que tocaban. Eso es súper humillante para una mujer que se dedique a la música. Muchas decidieron no tener hijos porque sabían que con ellos no podían salir de gira. (Laura) Pero es que eso sigue existiendo; en España solo un 30% de las mujeres que se dedican a la música son madres. Había muchas mujeres eclipsadas, como las Sweet Inspirations, coristas de Elvis, en las que estaba incluso Cissy Houston. (Lita) Aunque lo de estar con Elvis les sirvió también de promoción para grabar solas con su propio nombre. Y mire, eran cuatro y al final fueron un trío, como las Donelles -ahora las risas estallan-. El contexto cultural es muy importante; he procurado saber mucha historia e intento transmitirlo en los conciertos. Estas no lo saben, pero yo le tengo mucha rabia a la Motown porque los putos mejores temas siempre se los daban a los tíos. Los Temptations siempre tenían mucho mejores canciones que las Supremes, que eran su competencia femenina; los Four Tops, los Isley Brothers, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Me gustaría coger más temas de hombres de la Motown y volcarlos al lado femenino, porque no quiero darle más protagonismo a los grupos masculinos, prefiero dárselo a las mujeres. (Alba) Con la música, si tienes un micrófono para decir cosas hay que aprovechar esa herramienta. Todo artista quiere expresar algo y al final en la sociedad en la que vives siempre vas a tener un motivo de queja sobre el que expresarte.

-¿Y cómo se expresa usted mejor?

-(Alba) A mí me gusta mucho el soul, porque soy muy dramática y me gusta esa intensidad. El soul habla mucho de las cosas del alma, como indica su nombre, y me identifico más con ese estilo. Es cierto que los ritmos del rock, del swing, que también me gustan, son más alegres, más divertidos, y a la hora de conectar con el público les hacen sentir sensaciones más agradables y bonitas, no tan intensas. Estoy en un momento de mucha exploración con Lita y Laura, por eso estoy aquí más calladita; estoy atendiendo a lo que ellas cuentan. (Lita) Mire, de todo lo que estamos hablando, ella no sabe nada, no hemos tenido tiempo para hablar de estas cosas, se está enterando de ellas en esta entrevista. (Alba) hemos trabajado repertorio de cara a los conciertos, pero me falta mucho de conocerlos a todos, de convivencia. (Lita) A ver si un día podemos quedar, pero no para tocar ni ensayar, sino para comer, charlar, conocernos más. (Laura) Sí, porque lo que más nos gusta a las Donelles aparte de cantar es comer -y continúan las risas hasta que pedimos unas tapas para acompañar las cervezas-.