Sevilla celebra la poesía de Emily Dickinson

Estudiosos, académicos, profesores y poetas se dan citan hasta el jueves, en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, con motivo del congreso Dickinson and Foreignhood. El encuentro trata de analizar diversos aspectos de la poesía de Emily Dickinson, “una de las más importantes poetas estadounidenses, junto con Walt Whitman”, en palabras de Jefferey Simons, profesor de la Universidad de Huelva y organizador de este congreso, junto con los filólogos y profesores de la Hispalense José María Tejedor Cabrera, Ricardo Navarrete Franco y Juan Ignacio Guijarro.

Las jornadas del congreso Dickinson and Foreignhood se han ido preparando “a lo largo de los dos últimos años”, detalla Jefferey Simons, y han sido inauguradas en el aula magna de la Facultad de Filología, con la presencia del decano, José Javier Martos Ramos, de la directora del departamento de Filología Inglesa, Carolina Sánchez-Palencia, de la presidenta de la Emily Dickinson International Society, Elizabeth Petrino, y del propio Jefferey Simons.

Este congreso pretende abarcar la mirada que tuvo Dickinson acerca de “cómo concibe lo extranjero, lo forastero”. Una mirada que, afirma el profesor Simons, “es de sumo interés, al igual que la recepción de la obra de Emily Dickinson en las letras hispánicas”. El planteamiento del encuentro Dickinson and Foreignhood se desarrolla en dos bloques. El primero se titula Dickinson from New Editorial Perspectives; es decir, como traduce Jefferey Simons, “estudiando a Dickinson desde nuevas perspectivas editoriales”; el segundo, se aproxima a “la concepción de Dickinson en el extranjero”. Por otra parte, hay preparadas veintiuna conferencias, todo ello a cargo de ochenta expertos.

La dimensión de la obra poética de Emily Dickinson vertebra la modernidad de la literatura universal, aunque en vida apenas publicara sus poemas, como ocurrió con otro poeta coetáneo, Gustavo Adolfo Bécquer. En relación con el alcance de la poesía de Dickinson, explica el profesor Simons, se trata del de “una eminente poeta, una mujer que escribe los versos más inspirados de su tiempo; una figura imprescindible en las letras universales”.

En cuanto a la influencia de la obra de la autora, decisiva para las generaciones posteriores, sucede “nada más fallecer, pues la primera edición de sus poesías es de 1890, cuatro años después de su muerte”, aclara Jefferey Simons, quien añade que esa primera edición de algunos de sus poemas “se reedita hasta once veces, y a lo largo del siglo XX, cuando se empieza a consolidar la poesía de Dickinson como la más canónica en los Estados Unidos del siglo XIX, junto con la de Whitman”. Otro hecho relevante para la difusión de la obra de la poeta estadounidense ocurre en el año 1955, en el que se edita “una primera edición de su poesía completa”. Hasta entonces la obra de Dickinson se movía en “círculos reducidos, de gente cercana”, apunta Simons.

La recepción de la poesía de Emily Dickinson “va en aumento, de forma exponencial”, asegura el profesor Simons, ya que levanta el “interés de gente por doquier”, a causa de “su naturaleza enigmática, con un significado inacabable, que no se agota”. La repercusión de su obra ha llegado “hasta Asia, donde tiene lectores desde hace décadas”. Una consagración poética que se debe a una serie de rasgos del estilo de Dickinson, “su concisión, su valentía a la hora de abordar lo no sabido, y también la transparencia con la que se enfrenta a la muerte y su concepción del amor”, puntualiza Simons.

El programa de actividades se sumerge en todas estas cuestiones de la vida y obra de Emily Dickinson, y no solo mediante conferencias, también en otros formatos; por ejemplo, en la lectura poética bilingüe que tiene lugar en los Reales Alcázares y cuyo tema será la relación de la poesía de la autora estadounidense con las letras españolas. En este recital participan el traductor y escritor Antonio Rivero Taravillo -quien leerá sus nuevas traducciones de la poesía de Dickinson-, las profesoras Rosa García Gutiérrez y María de los Ángeles Toda Iglesia, y la autora Karen Sánchez-Eppler. O en el acto titulado Poesía en movimiento, representado en el CICUS, y en el que se combina los poemas de Dickinson con las artes escénicas en “una traducción coreográfica” dirigida por la coreógrafa Adeline Chevrier-Bosseau. Para concluir este ramillete de actividades, también hay preparado un taller de traducción con poemas de la poeta estadounidense.