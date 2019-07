Sotheby’s saca a puja el retrato perdido de la ‘Papisa’ de Velázquez

El reciente hallazgo de la Donna Olimpia permite apreciar, según Sotheby’s, la profundidad psicológica de la modelo, una mujer robusta, ambiciosa y adelantada a su tiempo que parece que estuviera posando ante nosotros en este mismo instante. El padre de Olimpia, un recaudador de impuestos, intentó encerrarla en un convento contra su voluntad al cumplir los 15 años, lo que determinó su compromiso con la emancipación femenina. Ella le desafió casándose con el joven más rico de su ciudad. Cuando enviudó con 18 años heredó una considerable fortuna que le permitió contraer matrimonio tres años después con Pamphilio Pamphili , de 51 años, miembro de una casa nobiliaria en decadencia a la que ella aportó el lustre del dinero. Así pasó a ser conocida como Donna Olimpia y se convirtió en la asesora de su cuñado, monseñor Gianbattista Pamphili , de 38 años, al que promovió en 1629 a cardenal en el Vaticano. En 1644, tras un complicado cónclave, sus maniobras ayudaron a que el trono papal fuera para Gianbattista, que pasó a la historia como Inocencio X. Se dice que Olimpia acudía todos los días al Vaticano a despachar asuntos y que no había tema que el papa no le consultara, lo que provocó numerosos recelos.

La vida novelada de una pionera del feminismo

A Donna Olimpia se la ha identificado como una de las primeras feministas de Italia debido no sólo al poder político que ejerció en la sombra sino sobre todo a su compromiso por mejorar las condiciones de vida de las mujeres de su tiempo. Está documentado que entregó dinero a jóvenes amenazadas con ser encerradas en conventos por padres que no podían o no querían pagar sus dotes, y también que fue benefactora de las prostitutas de Roma, permitiéndoles viajar en carruajes que llevaran su divisa. Individualista y ambiciosa, de fuerte carácter, su vertiginoso ascenso social le valió el sobrenombre de la Papisa. Su vida, tema de numerosos artículos y ensayos, inspiró una biografía novelada publicada en 2008 por la autora estadounidense de best-sellers Eleanor Herman. El libro se titula La amante del Vaticano y aún no se ha traducido al español.