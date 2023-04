Star Wars volverá a la gran pantalla con tres nuevas películas

Han pasado cuatro años desde la última vez que se escuchó en una sala de cine la fanfarria creada por John Williams para abrir en 1977 La guerra de las galaxias. Cuando los seguidores de la saga creada por George Lucas creían que Star Wars quedaría relegada a la pequeña pantalla, ahora Lucasfilm anuncia tres nuevos largometrajes.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm desde que Lucas la vendió a Disney, ha sido la encargada de dar la noticia en la Star Wars Celebration Europe 2023 que tiene lugar estos días en Londres.

De estos tres largometrajes poco se sabe, salvo sus directores, el periodo en el que se desarrollarán sus tramas dentro del universo galáctico y que en el último de ellos regresará Rey, el personaje al que encarnó Daisy Ridley en las tres secuelas de la trilogía original de George Lucas.

El primero de estos nuevos filmes lo dirigirá James Mangold, que firma Indiana Jones y el Dial del Destino, de la que en esta misma cita se han publicado tanto el primer tráiler como nuevas imágenes, incluido el cartel. La trama del proyecto del director de Logan se centra en el nacimiento de los Jedi, adelantó Kennedy.

Dave Filoni, que tiene en su haber la exitosa The Mandalorian y la inminente Ahsoka (de la que también se ha dado a conocer un tráiler), dirigirá el segundo de estos largometrajes, situado cronológicamente en la Nueva República nacida tras la caída del Imperio y que servirá de cierre a las historias desarrolladas en The Mandalorian, El libro de Bobba Fett, Ahsoka y otras series de Star Wars.

Por su parte, al frente de la tercera película estará la realizadora paquistaní Sharmeen Obaid-Chinoy, que cuenta con un amplio palmarés en el que destacan dos Oscar por los cortos documentales Saving Face (2012) y Una chica en el río: el precio del perdón (2015) y dos premios Emmy, entre otros muchos galardones.

Obaid-Chinoy, que también ha dirigido para televisión varios episodios de Ms. Marvel, filmará para Star Wars una historia ambientada tras los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, con Rey (Daisy Ridley, que apareció por sorpresa en el evento del anuncio) construyendo una nueva Orden Jedi.

Además del tráiler de Ahsoka, que llegará a Disney+ en agosto, en la Star Wars Celebration se mostró también (aunque a puerta cerrada en exclusiva para los asistentes) un avance de otra serie muy esperada, Skeleton Crew, ambientada en el mismo marco temporal de The Mandalorian.

Jude Law, en el papel de un Jedi superviviente de la Orden 66, encabeza el reparto de una serie cuya fecha de estreno aún se desconoce y cuya trama probablemente enlace con las de esas otras producciones televisivas que convergerán en el largometraje de Filoni.

The cast of #SkeletonCrew took the stage together for the first time at #StarWarsCelebration . pic.twitter.com/370sha2Zc6

Por si todo esto fuera poco, Lucasfilm avanzó otra serie más para el universo Star Wars, en esta ocasión prevista ya para 2024. Se llamará The Acolyte y ha sido creada por Leslye Headland.

The cast of The Acolyte join creator and showrunner Leslye Headland at #StarWarsCelebration.The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to Disney+ in 2024. pic.twitter.com/cja4hTI0Yy