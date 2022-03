Tony Gratacós: “Todavía es posible convertir nuestras vidas en una gesta”

El V Centenario de la primera circunnavegación, llevada a cabo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con Sevilla como punto de partida y de regreso, está siendo la excusa perfecta para recuperar, y tal vez redimensionar como se merece, un hito histórico, para muchos el primero que puede tener la consideración de global, y que supuso un antes y un después en el concepto de la tierra, más allá de sus componentes comerciales o geográficos. Por su propias características, donde se conjugan la épica con las aventuras, incluso con el espionaje o el terror, este acontecimiento ofrece la posibilidad de ser interpretado desde numerosas perspectivas y ópticas. Es lo que ha hecho, precisamente, el periodista barcelonés Tony Gratacós en su primera novela, Nadie lo sabe, que acaba de publicar la editorial Destino.

No podría haber escogido Tony Gratacós un emplazamiento más adecuado para presentar Nadie lo sabe: a bordo de la réplica de la nao Victoria, fondeada en ese Guadalquivir que vio partir a la expedición que, capitaneada por el portugués Fernando Magallanes, hace 500 años consiguió establecer una nueva ruta con Oriente. Una travesía de tres años dantescos, donde las desgracias, accidentes y traiciones se sucedieron hasta prácticamente acabar con la flota y tripulación que partieron (de los más de 200 marineros sólo regresaron 18, volviendo a puerto solo una de las cinco naves que iniciaron la navegación). Un emocionado y feliz Gratacós, con una amplia y dilatada trayectoria en el mundo de la televisión, comenta que el escoger este privilegiado e histórico lugar de Sevilla era “casi una obligación, una oportunidad que no podíamos desaprovechar y que más nos ayuda a entender la dimensión de la gesta protagonizada por Magallanes y Elcano, ya que cuesta imaginar que en este reducido espacio convivieran casi sesenta personas”.

El periodista barcelonés no duda en reconocer que está viviendo su particular “versión del cuento de la Cenicienta”, en clave editorial, “sobre todo si tengo en cuenta lo larga que ha sido la travesía de esta novela, hasta poder tener en las manos esta edición”. En este sentido, Gratacós explica que optó en un principio por la autopublicación, y la gran aceptación por parte de los lectores de Nadie lo sabe puso en la pista a la editorial Destino, del Grupo Planeta, que no se lo pensó a la hora de hacerse con los derechos de la novela. A este respecto, Emili Rosales, director de Destino explica que “a diferencia de lo que sucede habitualmente con el recorrido de una obra, que son los editores los que persiguen a la persona responsable de prensa para que la promocionen, con Nadie lo sabe nos ha pasado justamente lo contrario, ya que ha sido nuestra jefa de prensa -Alba Fité- la que persiguió a los editores, convencida de su potencial, porque, tal y como ella misma repetía, acababa de leer una novela irresistible”. Para el editor

la clave de la novela “está en que Tony nos cuenta la primera vuelta al mundo como nadie nos la había contado, desde la posición del narrador, y la persona que utiliza es fundamental”. En cuanto al estilo, Rosales especifica que Nadie lo sabe se mueve en los parámetros del “thriller, la aventura y las novelas de amor”.

El barcelonés Tony Gratacós se vale de la ficción histórica, además de su amplia experiencia en el mundo visual, para recrear en Nadie lo sabe lo que bien podríamos definir como una nueva y libre interpretación de la gesta llevada a cabo por Magallanes y Elcano. Y para ello se cuela bajo la piel del joven Diego de Soto que, tras finalizar sus estudios universitarios en Valladolid, es llamado por el cronista real, Pedro Mártir de Anglería, para que busque en Sevilla algunas informaciones relativas a la primera circunnavegación que no coinciden con las ofrecidas por la “oficialidad” y que le provocan serias dudas. “El personaje de Diego”, apunta el escritor catalán, “tiene mucho de esos jóvenes impetuosos que finalizan sus estudios y están deseando que alguien les ofrezca una oportunidad para demostrar de lo que son capaces”.

“Aún siendo una ficción, todo lo que narro en Nadie lo sabe podría haber sucedido”, afirma Tony Gratacós.

Reconoce el escritor Tony Gratacós que el origen de esta novela se encuentra en el diario que escribió uno de los tripulantes, el italiano Antonio Pigafetta. “Qué le habría podido llevar a ignorar a Elcano de esa manera, que no llega ni a nombrarlo, es algo que me impresionó”, detalla Gratacós y que a partir de ahí “empecé el proceso de documentación, que también, a mi modo, me planteé como mi propia gesta, dada la dificultad que entrañaba”. Y así reconoce que “me autoimpuse, a modo de cuaderno de bitácora, el escribir mil palabras cada día, además de tener muy claro cuál debía ser la estructura de la novela, los personajes protagonistas, así como todos los detalles más relevantes”. Para el autor catalán la notoriedad de la primera vuelta al mundo habría sido mayor, “habría contado con una mucha mayor atención, especialmente desde el mundo de la literatura o de la imagen, si la hubiera protagonizado un norteamericano o británico”. No tiene duda Gratacós al afirmar que no podría elegir entre Magallanes y Elcano, “ya que ambos fueron sometidos a presiones y situaciones muy extremas, que trataron de solventar de la mejor manera”. Y tiene claro el autor que “aún siendo ficción, todo lo que narro en Nadie lo sabe podría haber sucedido perfectamente”.

Tony Gratacós confiesa que se siente como “una Cenicienta del ámbito editorial, ya que no dejo de ser un escritor debutante, que va a llegar a las librerías con una tirada de 20.000 ejemplares, algo que no es tan frecuente”. Para el autor, “el mayor aprendizaje que he extraído de este proceso es que todavía podemos convertir nuestras vidas en una gesta, que no concluyeron con Magallanes y Elcano”.