Adiós al Downing Street sevillano: cierra la tienda física de Superbritánico

Otro negocio sevillano que echa el cierre. Esta vez a cuenta de las obras que arrancaron hace unas semanas para renovar las redes y reurbanizar las calles Dueñas, Santa Ángela de la Cruz y su entorno. La tienda física de Superbritánico -cuya entrada es igual a la que luce en el número 10 de Downing Street- ha decidido bajar la persiana. Así lo ha indicado su fundador, Daniel Vivas, en las redes sociales de la firma. En una desoladora publicación indica que se le "cayó el mundo encima" cuando "hace meses" le informaron de las actuaciones que se iban a acometer en la vía donde está ubicado el local. La falta de público y, por tanto, de ventas han motivado esta triste decisión.

Permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Dos meses en los que "liquidaremos todos los libros y productos disponibles", tanto en web como en la sede física. En la nota indica que, además, pondrán a la venta "mobiliario de la tienda, vitrinas, expositores, lámparas, vajillas, antigüedades y objetos de decoración". Eso sí, estará a la ventada todo menos "nuestra querida réplica de la puerta del 10 de Downing Street que seguirá brillando en el corazón de Sevilla".

Clausura tras dos años en activo

La sede física se inauguró hace dos años en la ciudad. Sus diseños se han caracterizado por fusionar con guasa los rasgos más característicos de la cultura sevillana y la británica. Estanterías llenas de libros Jane Austen a William Shakespeare pasando por Arthur Conan Doyle. Camisetas dedicadas a Harry Potter, The Beatles y a la pequeña Matilda arrastrando su carrito lleno de novelas. Sudaderas protagonizadas por el maravilloso Curro de la Expo 92 haciendo frente al lluvioso clima de la ciudad del Big Ben. Superbritánico tiene ese sello hispalense capaz de convertir en inolvidable la campaña que idearon para el Orgullo 2021, cuyo lema no era otro que Sevilla has special colours.

No es de extrañar que, en la publicación compartida, su fundador haya hecho referencia a la "inversión" y "el esfuerzo" realizado durante este tiempo. Más aún si se tiene en cuenta que "mantener una tienda y un almacén en el centro de la ciudad conlleva unos costes altísimos que, sin afluencia de público y, sin ventas, no se pueden cubrir".

En busca de nuevos horizontes

Más allá de la obra, Vivas señala que "otras razones" le "han empujado a tomar esta decisión": "Llevo más de 14 años trabajando sin parar y necesito bajar el ritmo y dedicar más tiempo a mi familia y a mí mismo. Pienso que las cosas pasan por algo y no siento el cierre como un fracaso sino como una oportunidad".

Aunque los sevillanos tengan que decir adiós a la sede física, no significa que Superbritánico vaya a desaparecer. En la publicación se deja una puerta abierta -un rayito de esperanza- a crear nuevas líneas de negocio: "Aunque me gustaría continuar con la tienda online cuando encontremos un nuevo almacén, me ilusiona la idea de explorar nuevos horizontes con Superbritánico". "Si veis las últimas publicaciones sobre Londres os podréis imaginar por dónde van los tiros", manifiesta la nota.