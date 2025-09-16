Alejandro Amenábar presentará ‘El Cautivo’ este sábado en el Cine Cervantes de Sevilla

El oscarizado director Alejandro Amenábar visitará el sábado, 20 de septiembre, el Cine Cervantes de Sevilla con motivo del estreno de su nueva película, El Cautivo. El espacio ofrecerá dos pases especiales del filme, que aborda los años en los que Miguel de Cervantes estuvo preso en Argel, en los que el realizador participará en un coloquio posterior con Mar M., creadora de contenido y divulgadora cultural en la cuenta de redes sociales Lost in Seville. El primer pase será a las 17:00 horas y el segundo a las 20:00 horas. Las entradas estarán a la venta en la taquilla del cine y en www.cineciudad.com

La película, protagonizada por Julio Peña en el papel de un joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, cuenta con un reparto encabezado por Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo y Roberto Álamo, entre otros. Parte del rodaje tuvo lugar en espacios tan emblemáticos como el Real Alcázar, además de en Alicante, Valencia y Santa Pola.

El Cautivo tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), concretamente en la sección Special Presentations, una de las más prestigiosas del certamen canadiense que ha celebrado este año su 50 edición. La película se presentó en TIFF con la presencia de su director y el equipo artístico para, posteriormente, llegar a los cines de toda España el 12 de septiembre.

El estreno en Toronto marcó el inicio del recorrido internacional de El Cautivo. Su director, Alejandro Amenábar presentó en la misma sección Mar Adentro (que ganó un Oscar a la Mejor Película Internacional en 2005) y Mientras dure la guerra. La sección Special Presentations acoge películas de autores consagrados y títulos que, por su calidad cinematográfica y el interés que despiertan, se perfilan como protagonistas de la temporada internacional. En ediciones anteriores se proyectaron largometrajes como Los que se quedan, Sin novedad en el frente y Los Fabelman.