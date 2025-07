Aquí la alternativa a esta época de desencanto y nihilismo: vivir en la esperanza

"Uno de los hábitos que más profundamente definen y constituyen la existencia humana". Con estas palabras, el filósofo y médico humanista Pedro Laín Entralgo (Urrea de Gaén, 1908-Madrid, 2001) describió el concepto de esperanza. Una actitud, un "hábito", consustancial a nuestras vidas. Apunta Laín Entralgo que no se puede vivir sin esperanza como no se puede vivir "sin actividad". Así es: sin la esperanza no sabríamos cómo sostener ese itinerario nuestro, repleto de incertidumbres, al que llamamos biografía. Si suprimimos esa actitud vitalista, positiva, esperanzadora, tan sólo nos quedaría el desencanto, la apatía o la angustia nihilista. Una existencia sin propósito. Un sinsentido insostenible.

Es esta una de las principales tesis del ensayo Antropología de la esperanza, de Pedro Laín Entralgo. La obra, que acaba de recuperar Ediciones Encuentro, supone una síntesis de la noción de esperanza según el pensamiento de este médico humanista, en cuya trayectoria figuran reconocimientos tan relevantes como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio o la distinción de doctor honoris causa de diferentes universidades –Toulouse, Zaragoza o San Marcos de Lima, entre otras-.

El concepto de esperanza, y por tanto de espera, fue un tema central en la obra de Pedro Laín Entralgo. En 1957, tras dimitir en su cargo de rector de la Universidad Central de Madrid –a causa de las revueltas estudiantiles del año anterior-, publica La espera y la esperanza. Historia y teoría del esperar humano; a finales del siglo XX, en 1993, el ensayista retoma el asunto para escribir Creer, esperar, amar y Esperanza en tiempo de crisis. Dos títulos que reflejan las claves del pensamiento de Laín Entralgo, sustentado en la doctrina filosófica del cristianismo –San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz- e influenciado por autores como Zubiri, Eugenio d'Ors o José Ortega y Gasset.

Más de treinta años dedica Laín Entralgo a depurar y divulgar su noción de espera y de esperanza. Más de tres décadas que convergen en esta "antropología", disciplina en la que, según el filósofo, convergen la moral, la religión y la metafísica. El volumen incluye un estudio preliminar de Antonio Piñas, profesor titular en el departamento de Historia y Pensamiento de la Universidad de CEU San Pablo.

“Laín [en este ensayo] nos habla de cinco aperturas fundamentales del hombre: al pasado (gracias a ella el hombre escribe la historia), al cosmos (lo que le permite el estudio de la ciencia natural), a otros hombres (lo que favorece la convivencia), al futuro (que le hace vivir en esperanza) y al fundamento último de la realidad (que se sustancia en el fenómeno religioso). Tal apertura la realiza el hombre apoyado en un trípode: sus creencias, sus esperanzas y sus dilecciones. Mediante su apertura constitutiva y gracias a la creencia, la esperanza y el amor, el hombre puede superar sus cuatro primordiales indigencias: necesidad de mundo cósmico, necesidad de saber, necesidad de los otros y necesidad de un fundamento último”, escribe Antonio Piñas en su introducción a la reedición de Antropología de la esperanza.

Pedro Laín Entralgo nos invita a construir nuestras vidas sobre el pilar de la esperanza. Sólo así logramos evitar la visión trágica y pesimista de la existencia. Esa angustia nihilista, propia de la filosofía de Heidegger o de Sartre, que predominó en el siglo XX –y en nuestra época- y cuyo desenlace es la frustración, el malestar, la apatía o el vacío emocional. Actitudes que contribuyen al consumismo, al uso excesivo de redes sociales, al auge de las ideologías radicales o a la propagación de la irritación social. Laín Entralgo, de una forma u otra, nos advierte de estas coyunturas de hoy, y como solución opta por el ideario vitalista, confiado y esperanzador. Para el autor, el hombre jamás será un ser para la muerte, sino para la vida. Y desde esa convicción debemos fabricar propósitos, planes, proyectos.

Casi cincuenta años después de su publicación, y gracias a Ediciones Encuentro, vuelve a las librerías Antropología de la esperanza, “una obra imprescindible para quienes buscan conocer la naturaleza de la vida humana”, afirma Antonio Piñas.