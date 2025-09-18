Amor y aventuras en la España de principios de la democracia

Alfonso D. Martínez, autor de Clarooscuros y Los Triunviratos regresa a la novela con Vinos, fragancias, locuras y amor (Ediciones Pangea). Una obra que se ha presentado en el Ateneo de Sevilla y que acontece en la España de principios de la actual democracia. Se trata de un titilante relato en primera persona de secretos y amores que el alter ego de Manuel Castro, el protagonista, advierte que deben ser revelados, mientras el corsé de las normas sociales le aconsejan sigilo.

Una obra en la que se narran historias de amor, mezcladas con situaciones —unas corrientes y otras anómalas— en las que se ve involucrado el protagonista junto a otros personajes de la trama. Entre estos, los hay activamente partícipes aunque involuntarios por ignorancia de la realidad, y otros son simplemente meros espectadores. Y, sin embargo, todos implicados de alguna u otra manera en la vida del personaje principal.