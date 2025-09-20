La llamada de la aventura

La ficha *** 'Angelo en el bosque misterioso'. Animación infantil, 2024, Francia, 81 min. Dirección: Alexis Ducord, Vincent Paronnaud. Guion: Vincent Paronnaud. Música: Olivier Bernet.

Procuramos seleccionar la animación infantil que vemos en función de la niña, aunque ella tenga ya muy claro que es lo que le gusta. Con este Angelo en el bosque animado ha tenido ciertos reparos iniciales a pesar de mi insistencia en que se trata de una película francesa avalada por el Festival de Annecy y que su autor es nada menos que Vicent Paronnaud, a quien celebramos junto a Marjane Satrapi en aquella maravillosa adaptación de su novela gráfica Persépolis.

Perannoud es también el autor del cómic en el que se basa esta aventura de iniciación infantil que se adentra en los bosques sombríos de los miedos primarios y la forja del carácter para jugar sus generosas bazas estéticas entre distintos formatos animados en un viaje hacia la sanación y la maduración trufado de criaturas de tierra, césped y flores, batallones de hormigas rojas, ardillas-pájaro, sapos cuentacuentos, duendecillas revolucionarias y ogros gigantes que pasan pronto de enemigos a aliados en la batalla (ecológica, fraternal) contra el malvado y acomplejado Ultra y su ejército de robots destructores del planeta en busca del elixir de la vida eterna.

Angelo en el bosque animado discurre así zigzagueante, dinámica y gozosa en su digresiva aventura de emancipación y descubrimiento por un paisaje mutante donde conviven distintos trazos y diseños siempre en aras, toma nota Amenábar, de una verdadera pasión por contar historias y tomar senderos o desvíos secundarios sin renunciar a los guiños al mundo de hoy, sus fantasmas tecnológicos (véase esa IA-GPS del coche que asume su derrota como dispositivo-guía) y sus pequeñas cuitas intrafamiliares.