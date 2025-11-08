Antonio Cortés: “Lo más importante es que el artista no se coma nunca a la persona”

Antonio Cortés en la presentación de su úlimo single, "Tengo la experiencia"

Un vozarrón como el de Antonio Cortés (Bucarest, 1988) merece un rumbo. Para darle sentido a lo que canta, la estrella surgida en la primera edición de Se llama Copla ha parado por primera vez en quince años para orientar su música hacia la verdad. Aligerado de convencionalismos y dueño de una idea del éxito más tangible, Cortés se reencuentra con su adorado público después de lanzar el single de su regreso: Tengo la experiencia (Senador, 2025), un tema de Bambino que le ayudó a “decir la verdad como nunca”. Emocionado por la expectación que ha suscitado su concierto del 9 de noviembre en Cartuja Cite Center, atiende por teléfono a Diario de Sevilla con ilusión renovada y anuncia un concierto sembrado de éxitos: “tenía para tres horas, quiero cantarlo todo”.

Pregunta.¿A qué ha dedicado estos años alejados de los escenarios?

Respuesta.Ha sido un tiempo de reafirmación, de búsqueda personal, me he priorizado, cosa que no he hecho desde que empecé, solo me dedicaba a trabajar. Plantearme cómo quería seguir en esto de la música: orientación es la palabra.

P.¿Temió que sus fans se hubieran cansado de esperar?

R.Me lo comentas y se me ponen los vellos de punta, porque estoy emocionado, no sabía que había tanta expectación. Los miedos en esta profesión son normales. Cuando te tomas un tiempo, al volver te preguntas si la gente seguirá ahí. Pero me están demostrando con creces que siguen queriendo escucharme, y me llega muchísimo cariño.

P.¿Le van a notar cambiado?

R.Creo que van a ver a un Antonio Cortés en esencia, voy a hacer un recorrido por estos quince años, por estos cinco discos previos. Además, voy a rescatar temas inéditos… y sobre todo copla, porque para mí la copla está más viva que nunca, y creo que tengo la obligación de complacer a ese público que me conoció cantando copla.

P.¿Ha variado en este tiempo su idea del éxito?

R.Sí, antes tenía el éxito planteado como un futuro, y como el futuro es incierto, ahora me planteo las cosas desde la cotidianidad. No pienso mucho en ello, a veces llega y a veces no, pero por eso no tienes que dejarte vencer, porque ahora entiendo que el éxito es estar satisfecho y tranquilo con lo que uno hace. Estar a la altura y disfrutarlo es más que suficiente.

P.Vuelve con Tengo la experiencia de Bambino, ¿qué ha aprendido?

R.Yo creo mucho en el destino porque había perdido un poco el camino por estar pendiente del exterior sin mirar hacia dentro, por no parar en definitiva, y llega este tema de casualidad en la primera cita con el productor y me ayuda a decir la verdad como nunca antes.

P.Viendo su último videoclip se nota cuánto ha ido evolucionando su manera de estar y lucir en el escenario, ¿se siente más libre?

R.Es un proceso de maduración. Todo va dentro de un crecimiento artístico, viendo qué te gusta y qué no, por supuesto dejando siempre aconsejar por los profesionales.

P.Canta copla, flamenco, y hasta saetas, ¿cómo acota el repertorio?

R.Para mí es muy difícil, con este concierto tenía para tres horas. Porque yo quiero cantarlo todo. El repertorio es muy extenso, pero trato de dilucidar cuáles son los temas que más le gustan a la gente, por encima de mi gusto personal.

P.¿Qué escucha Antonio Cortés que sorprendería a sus fans?

R.Desde Beethoven y Camarón a Lady Gaga pasando por Bruce Springsteen… Cualquier música bien hecha hace que un artista se sienta atraído por ellas, porque las melodías llaman.

P.Pasó con OT y Gran Hermano, también en su Se Llama Copla, ¿qué tienen las primeras ediciones de los talent para ser siempre las favoritas del público?

R.La naturalidad, mostrarte tal y como eras: una persona humilde pueblo que de repente aterriza en un programa de televisión. La gente se enamoró de eso: te aceptan con tus virtudes y tus defectos.

Una generación preciosa está honrando la copla con mucha elegancia, poderío y saber estar, y eso es maravilloso

P.¿La persona y el artista son indisolubles?

R.Los valores personales van primero. El respeto a la gente y a la vida es lo que te va a permitir crecer. También al final tu evolución personal es tu evolución artística. Y luego claro que está guay disfrutar con el artista que llevas dentro, pero lo más importante es que el artista no se coma nunca a la persona.

P.Su compañera Laura Gallego se anuncia como la última folclórica, ¿comparte el augurio?

R.Yo nunca digo quién va a ser el último. Es cierto que la copla ha tenido momentos históricos, que no van a volver, ahí tienes a Isabel Pantoja, que estuvo dentro de esa última tanda de folclóricas. ¿Por qué? Porque aún vivían los maestros, que tenían las ideas y reflejaban el momento. Solano, Rafael de León, esos son los nombres del momento culmen de la copla. Tras ellos ha habido una generación preciosa que está honrando ese tipo de copla con mucha elegancia, poderío y saber estar, y eso es maravilloso.

P.Estamos en el año del centenario de Juanita Reina. Si yo le digo Juanita usted me responde…

R.El señorío de Sevilla, un artista irrepetible. Ese tipo de personas que tiene naturalidad y cercanía, y a la par era una diosa. Era distinta, hizo historia. Te diría que las mejores coplas las han escrito para Juanita Reina. Ella es la herencia de Sevilla.