Ya está disponible 'El árbol de la alegría', el nuevo álbum navideño de Miguel Poveda

Desde hoy está disponible El Árbol de La Alegría, el nuevo álbum de estudio de Miguel Poveda que llevará a los escenarios en un tour homónimo.“Más que un disco de villancicos, El árbol de la alegría es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón y esa chispa de esperanza que nunca se apaga", afirma Miguel Poveda sobre su nuevo trabajo.

El artista firma gran parte de la composición imprimiendo su sello personal a cada tema y convirtiendo cada pieza en una creación única que respira raíz, amor y verdad, con Jesús Guerrero a la guitarra, arreglos y producción.

El Árbol de La Alegría invita a recordar, celebrar y sentir una Navidad jubilosa en la que Miguel Poveda abre las puertas de su casa y de su memoria: nos presenta a su familia y nos lleva a su infancia en Badalona, a un barrio humilde que, pese a los tiempos difíciles, conservaba un espíritu festivo y alegre.

A través de este proyecto Miguel Poveda vuelve a mostrar su versatilidad: además del cantaor que el público conoce, emerge el compositor de letra y música, adentrándose en una temática que nunca antes había grabado.

Además, el aclamado artista llevará El Árbol de La Alegría a los escenarios en una gira que recorrerá los recintos y teatros de referencia de la geografía española con un directo que irá de lo tradicional a lo actual, mezclando lenguajes y texturas en una “coctelera” que respira Navidad sin tópicos, con arreglos cuidados y un pulso emocional que vertebra todo el repertorio.

Estas son las fechas en Andalucía: