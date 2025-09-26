La noche de los virtuosos

La ficha 'Olor a tierra' Arcángel. Cante: Arcángel. Guitarra: Francis Gómez. Lugar: Teatro Cajasol. Fecha: Jueves, 25 de septiembre. Aforo: Casi lleno.

Arcángel es un virtuoso, un superdotado. Con una voz cálida, directa, dúctil, versátil. Es un virtuoso del melisma que le permite, siempre sin abusar, llevar al cante allí donde lo desea. Así, parece que canta con una enorme facilidad, con un fraseo tan intrincado como natural, aunque, lógicamente, dicha naturalidad es fruto de una técnica depurada por los ensayos y los años. Arcángel presentó un recital íntimo donde alternó, a veces sin solución de continuidad, las composiciones clásicas de lo jondo con nuevas creaciones por soleá, tangos, tientos, etc., firmadas por él mismo o por otros autores como Morente o Isidro Muñoz, o, incluso, de otros géneros musicales como Rozalén. Y eso en una propuesta muy austera, un dúo con el guitarrista Francis Gómez. En ocasiones, para sentirse arropados sobre la escena, Gómez grabó en directo alguna música que usó como base rítmica de algunos de los temas. El recital se abrió con la versión morentiana, por tientos, de la lorquiana La leyenda del tiempo. También incluyó en su recital Arcángel otro poema de Lorca, la Baladilla de los tres ríos en este caso en una composición propia. Me gustó que le diera su espacio a los abandolaos, sin necesidad de que figurasen como el remate de otros estilos de cuño malagueño. En los tangos alternó melodías tradicionales con nuevas composiciones, igual que hizo en la soleá, destacando en este último número por los estilos trianeros. No faltaron en este recital los cantes mineros en forma de tarantas, bellísimas. También hicieron acto de presencia las alegrías, estilo por el que Arcángel ha acuñado una fórmula propia. Y, por supuesto, los fandangos de Huelva que el intérprete ejecuta con la misma pasmosa facilidad con la que respira. Maldito orgullo, una canción de Rozalén incluida en el último disco del cantaor, completó el recital. Francis Gómez se enfrentó al reto de acompañar en solitario a Arcángel alternando, con buen sentido, el que le correspondía al recital, los guiños a la tradición tocaora con un sonido fresco, contemporáneo. Destacó, asimismo, en un solo portentoso donde dio muestra del virtuosismo enorme que lo adorna.