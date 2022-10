‘Ars Natura’, la semilla de un mundo nuevo

A través de su trabajo en Valdelarte, el centro que coordina en Valdelarco, en la sierra de Aracena, y de otras iniciativas en las que participa como el Festival Natura, en Barbate, la gestora cultural Verónica Álvarez defiende "la necesidad imperiosa y urgente de detenernos, reflexionar, cambiar de paradigma, de volver a lo humano, de cuidar y cuidarnos". En un mundo en el que, sostiene la investigadora, las empresas han incorporado a sus marcas la palabra "ecologista" y han hecho que el término "chirríe", mientras las instituciones y los politicos no terminan de entender que nos hallamos "a las puertas del colapso", resulta necesario que los creadores se comprometan de manera decidida con la naturaleza, con su entorno; planteen otras pautas más allá del consumismo irreflexivo y la deriva a la que parecemos abandonados. Álvarez recuerda una frase de Ortega y Gasset que dice que "el ser humano es un náufrago, y el pensamiento una agarradera en medio del vasto océano", una sentencia que bien se podría aplicar a Ars Natura. Artistas por el medioambiente, una exposición colectiva –o una "declaración de intenciones", como también la definen sus responsables– que ha acogido el Salón del Apeadero del Alcázar en estas últimas semanas y que cierra sus puertas este domingo.

Una llamada a la acción que ha reunido a un notable grupo de 77 artistas nacionales e internacionales comprometidos con la causa, entre los que se encuentran Veredas López, Pepe Yáñez, Magdalena Bachiller, Federico Granell, Ming Yi Chou, José Manuel Pérez Tapias o David López Panea, entre otros, un amplio abanico de creadores que alternan la cerámica, la escultura, la pintura, el vídeo o el textil, que demuestran que el arte preocupado por la naturaleza no se limita a la mera descripción de paisajes y que se han sumado a esta cita "con desinterés y generosidad", aplaude Álvarez, feliz de que "estemos en el camino de la construcción en red, de una cultura plural de verdad. En estas semanas ha habido un compañerismo maravilloso: han venido de Asturias, País Vasco o Madrid para respaldar la iniciativa, han colaborado en el montaje, y los que viven por aquí han hecho guardias cuando yo no podía estar. Todo ha sido un pequeño milagro, porque las instituciones no nos han apoyado como habríamos querido".

La muestra también recoge obras de referentes del arte sostenible como César Manrique, Olafur Eliasson y Peter Goin. "En este país no se ha valorado suficiente lo que hizo Manrique", lamenta la promotora de Ars Natura sobre el primero. "En los 60, mientras aquí nos cargábamos el litoral, él trabajaba por preservar y conservar Lanzarote. Lo que hizo es un modelo coherente, un ejemplo de cómo el arte puede intervenir en su comunidad". Del danés Olafur Eliasson, entretanto, la especialista admira "su fascinación por la luz" y cómo "junto al equipo que ha formado usa la tecnología para hablar del cuidado de la naturaleza", analiza Álvarez, emocionada también por la implicación de Peter Goin en el proyecto. "Es uno de los grandes fotógrafos americanos", valora la comisaria de la exposición, "pero ni siquiera ha querido cobrar el transporte de las obras y ha mostrado su intención de que una vez terminada la muestra las piezas se queden en la colección de Valdelarte. La idea es que venga más adelante a Sevilla".

Entre las actividades organizadas alrededor de la muestra, "la primera de esta envergadura que se celebra sobre arte sostenible en Sevilla, Andalucía y España", ha habido una conferencia de Carmensa de la Hoz, secretaria personal de César Manrique, y se han sucedido las visitas de escolares. "Estamos contentísimos con eso, porque estamos concienciando a los jóvenes del futuro", concluye Álvarez. La semilla para un mundo mejor ya está plantada.