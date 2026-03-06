El arte andaluz que reluce en Madrid

A pesar de hablar de arte andaluz y de ferias en Madrid, no nos estamos refiriendo a Madrilucía, sino a la participación de galerías y artistas andaluces en ARCO y otras ferias de arte contemporáneo que durante esta semana reunen a coleccionistas de todo el mundo en la capital. Es llamativo que, a pesar del volumen de artistas andaluces que participan en la semana del arte, sólo sean seis las galerías andaluzas que están presentes estos días en Madrid y sólo dos en ARCO.

Este año ARCO celebra su 45ª edición con la participación de 211 galerías procedentes de 30 países diferentes. Una edición marcada por una heterogeneidad en las obras que hace que recorrer los dos pabellones de IFEMA que ocupa la feria, sea más agradable que otros años. Es interesante cómo en esta edición cobran una mayor presencia los trabajos escultóricos e instalativos. También es de agradecer que muchas galerías estén entendiendo que aquello de “burro grande, ande o no ande” no siempre funciona y que la variedad en los formatos no sólo provoca que el transcurrir por los stands de la feria sea más ameno, sino que también estimula el interés de un mayor número de coleccionistas.

Como suele ser habitual, sólo dos galerías andaluzas participan en ARCO. Por un lado la galería sevillana Rafael Ortiz, que junto a las galerías Miguel Marcos y Krizinger son las más veteranas de la feria. Tras 41 años concurriendo de forma ininterrumpida en ARCO (desde 1986), en esta edición, además participar en el programa general, cuentan con un solo project dedicado al artista sevillano Curro González. En el primer stand se muestran las obras de Equipo 57, Manuel Barbadillo, Carmen Calvo, Fernando Clemente, Graciela Iturbide e Inmaculada Salinas. Además de lo cuidado y variado del stand, resulta interesante que siendo una galería andaluza, apueste por una mayoría de artistas andaluces (salvo Calvo e Iturbide, el resto lo son). En el segundo stand se encuentran las obras de Curro González, que con una prolífica trayectoria de más de 40 años, lo hace más que merecedor de un proyecto individual en esta edición de ARCO.

Guillermo Pérez Villalta junto a sus obras en el stan de la galería Fernández-Braso en ARCO / D.S.

Del mismo modo, la galería también sevillana Alarcón Criado, participa tanto en el programa general como con un solo project de la artista Belén Rodríguez. A pesar de los 14 artistas con los que concurren en esta edición y como es de costumbre en esta galería, hay un especial esmero en el montaje, sabiendo generar un diálogo entre las propias obras presentes en el stand (lo cual se sigue echando de menos en otros stands de la feria). Dentro del elenco de artistas presentes en esta edición (la 26ª de la galería sevillana) destacan los andaluces Alegría y Piñero, Cristina Mejías, Jorge Yeregui (sevillano de adopción), Mercedes Pimiento, José Guerrero, MP & MP Rosado y Pedro G. Romero.

Como espacios culturales, dos instituciones andaluzas cuentan con su propio stand en ARCO. La Diputación de Huelva presenta En mi pecho un estandarte con los artistas onubenses Andrés Aparicio, Sebastián García Vázquez, Josema López Vidal, Pilar Lozano, Juan Pérez “Aure” y Paula Ruiz Aramburu. Y la Fundación Genalguacil Pueblo Museo con la participación de Miguel Fructuoso, Liu Cheng-Hsiang, Yinka Esi Graves y Lola Lasurt.

Si hablamos de artistas andaluces en ARCO, no podemos obviar la presencia de Pablo Picasso en varios stands de la feria, como los de las galerías Leandro Navarro, Mayoral o Guillermo de Osma. Pero más allá del artista malagueño por antonomasia, otros muchos artistas andaluces han marcado el arte contemporáneo de nuestro país, convirtiéndose en referentes indiscutibles tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Así, aristas como Luis Gordillo (en Carlier Gebauer y que ha sido obsequiado con el premio Enate), Guillermo Pérez Villalta (en Fernández-Braso y Guillermo de Osma) o los ya mencionados Equipo 57 y Manuel Barbadillo, se alzan como grandes referentes del arte contemporáneo andaluz. En esta dirección nombres como los de Juan Suárez (en Luis Adelantado), Curro González o Miguel Bellonch (en The Ryder Projects), suponen trayectorias consolidadas y reseñables que han hecho destacar el panorama artístico andaluz.

Ana Barriga junto a su obra en el stand de la galería Río & Meñaka en ARCO / D.S.

Es indiscutible la existencia de un grupo de artistas que ha conquistado un espacio importante para el arte andaluz en el panorama actual. Hablamos de artistas como Miki Leal (en El apartamento), Pilar Albarracín (en Albarrán Bourdais y en un proyecto para Matador de la mano de La Fábrica), Pedro G. Romero (en Alarcón Criado), Ana Barriga (en Río & Meñaka), Rubén Guerrero (en Luis Adelantado), Marina Vargas (en ADN), Carlos Aires (en ADN, Sabrina Amrani y Ani Molnár) o Antonio Montalvo (en Espacio Mínimo).

Especialmente interesante es el nutrido grupo de artistas andaluces cuyas trayectorias y currículums siguen legitimando el espacio que ocupa el arte andaluz en el arte contemporáneo actual, haciéndolo más grande y rico: Cachito Vallés (en un solo project con Luis Adelantado), Fuentesal y Arenillas (en Luis Adelantado), José Manuel Pereñiguez (en Luis Adelantado), Julia Santa Olalla (en F2 y T20), Juan del Junco (en F2), Fernando Clemente, Julia Llerena (en Sabrina Amrani), MP & MP Rosado, Irene Infantes (proyecto específico para uno de los espacios de la feria), Federico Miró (en F2), Pablo Merchante (en Río & Meñaka), Cristina Mejías, Arturo Comas (en T20), Mercedes Pimiento, Julio Anaya (en ADN), Alegría y Piñero, Álvaro Albadalejo (en Artnueve), Inmaculada Salinas, Christian Lagata (Artnueve), Manuel M. Romero (Artnueve, Bärbel Grásslin | Filiale y Nordenhake), Guillermo Velasco (en T20) o Pablo Capitán del Río (Artnueve).

Hodei Herreros junto a su obra en el stand de Artnueve en ARCO / D.S.

No menos importantes son aquellas trayectorias de artistas que han comenzando a despuntar, cuyas carreras prometen y muy de seguro seguirán estando presentes en las próximas ediciones de ARCO: Hodei Herreros (en Artnueve), Andrés Aparicio, María Alcaide (en Angels Barcelona), Armando Rabadán (en Espacio Valverde) o Irene Anguita (en El Chico).

La otra feria con una participación considerable de galerías y artistas andaluces es CAN, donde participan tres galerías andaluzas y más de una decena de artistas andaluces. CAN, antes conocida como Urvanity, se celebra en Matadero y este año conmemora su décimo aniversario. La galería Yusto Giner, con sede en Marbella y Madrid, cuenta con los artistas Rikka Anttonen, Fran Baena, Jeremy Olson, Zachary Lank, Magda Kirk, Rei Xiao, Julio Anaya y Line Finderup, siendo Baena y Anaya los dos artistas andaluces del elenco. La propuesta de Yusto Giner destaca por la juventud de sus artistas y por la apuesta por las nuevas tendencias del arte contemporáneo.

La sevillana Di Gallery aboga por un plantel casi exclusivamente andaluz, conformado por Pepe Domínguez, Silvia Cosío, Miguel Gómez Losada, Rosa Aguilar, Pavlo Padilla y Emma Marting (la única artista no andaluza, nacida en Canarias). La propuesta de la galería sevillana destaca por una apuesta clara y sin fisuras por la pintura, contando con un referente en la pintura como es Gómez Losada, pero abogando también por jóvenes promesas de la pintura como son Domínguez, Padilla y Aguilar.

Irene Infantes junto a su obra en ARCO. / D.S.

La otra galería andaluza es Espacio Derivado, también sevillana. Con las obras de los artistas Matteo Pacella, Poof Poof (María Amador y Julio Sánchez), Raquel Eidem y Elena Matamoro, se conforma una propuesta ambiciosa en cuanto al diálogo que se propicia entre obra cerámica, pintura, instalación, sonido y diseño.

Otros artista andaluces que destacan en esta feria son Nieves González (en SC Bilbao), Pablo Merchante (también en SC Bilbao), Seleka (en Enlace), Agus Díaz Vázquez (en Arma), Matías Sánchez (en Veta) y Virginia Bersabé (en PDP).

Por último, fuera de las ferias, también cabe destacar la inauguración del artista jienense Javier Ruiz Pérez en la galería Veta, la performance que realizó la malagueña Paloma de la Cruz en la galería T20 en la previa de ARCO y la exposición Bajo la piel del sur en Galería Nueva realizada por Renace (Baeza) con un elenco exclusivamente andaluz: Mariajosé Gallardo, Santiago Ydañez, Julia Santa Olalla, Juan Francisco Casas, Silvia Lermo e Irene Molina.