Bienvenidos al reino de los Cordadura: una historia mágica sobre la América hispana

En el edificio de la Cilla, en el Archivo de Indias, se presentó el libro Crónica del Muy Famoso y Rico Reino de la Cordadura, publicado con la coordinación y dirección del editor Pedro Tabernero. Se trata de un libro coral, en el que convergen texto e ilustración, con el estilo tan característico de las colecciones que edita Tabernero -grandes dimensiones, tapa dura, cuidada edición-. Los autores de este nuevo volumen son el escritor Antonio Sancho Villar, el hispanista, y académico de la lengua, Juan Gil –autor del prólogo-, y el ilustrador cubano Michel Moro.

En la presentación del libro, en una calurosísima tarde de julio, intervino, además de sus autores –a excepción de Michel Moro-, la directora del Archivo de Indias, Esther Cruces. “Yo he leído este libro entusiasmada. Esta mezcla de locos utópicos encamina muy bien el resumen de siglos”, apuntó Cruces, quien dedicó numerosos elogios tanto al texto como a las ilustraciones.

Crónica del Muy Famoso y Rico Reino de la Cordadura relata las andanzas de una familia española que se asienta en el Nuevo Mundo. La trama, que mezcla fantasía, ficción e historia, se desarrolla desde el siglo XVI hasta el XIX. Abarcando una extensa cronología por la que discurren numerosos personajes –estrafalarios, divertidos, entrañables-. “De todos los personajes me encanta el del principio, el primer antepasado de los Cordadura, un mágico texto en el que le regalan a este protagonista un reino imaginario que nunca llega a existir. También me gusta mucho la vida del naturalista del siglo XVIII que va en busca de sirenas”, declaró Sancho Villar a este periódico, quien define su trabajo como “una historia muy entretenida y muy novelesca, aunque sin olvidar la parte histórica”.

El autor del texto señaló el proceso de documentación, “arduo pero satisfactorio”. “Me he documentado muchísimo para este libro –continuó Antonio Sancho Villar-. Todo este proceso de colonización, asentamiento de Nuevo México. Es un campo en el que se mezclan la fantasía y la historia. Es literatura e historia”. En el volumen también destacan las ilustraciones de Michel Moro, las cuales contienen una extraordinaria fuerza expresiva. Moro conoció a Pedro Tabernero en La Habana, hace unos años. Desde entonces no ha dejado de colaborar en los proyectos del editor. “Michel Moro es un autor de una versatilidad tremenda”, añadió Tabernero en la presentación.

El prestigioso hispanista Juan Gil recomendó con entusiasmo esta Crónica del Muy Famoso y Rico Reino de la Cordadura. También con entusiasmo –y con humor- habló del insoportable calor de la jornada. “Ahora se entiende que Hércules fundara Sevilla: hay que tener un valor hercúleo para soportar este calor y venir al Archivo de Indias a presentar un libro”, bromeó Gil, quien aseguró que “cuando llama Pedro Tabernero hay que decir que sí”. El académico de la lengua añadió, de nuevo con humor, que ignoraba cómo se las apañaba el editor para conseguir siempre lo que se proponía. “Pedro Tabernero me ha hecho hacer una carta apócrifa de Cristóbal Colón. Otro día, de repente, me manda con toda urgencia un poema de Octavio Paz para que se lo comente. Incluso ha logrado que esté yo aquí presentando este libro, en lugar de en Sanlúcar de Barrameda, tomando una manzanilla”, concluyó, entre risas, Juan Gil.

Antonio Sancho Villar detalló su metodología para la escritura y la intrahistoria editorial del volumen. Una duda para el autor fue cómo contar las aventuras y desventuras de una familia a lo largo de tres siglos. “Había que aunar trescientos años de historia española en el suroeste de los Estados Unidos, también en el Pacífico. Todo ello desde una crónica familiar. A la manera de los Buendía”. Un arco temporal que en principio quedaría concluido en “unas diez paginitas”. Pero el asunto se extendió, y el autor siguió investigando, siguió leyendo, siguió hallando curiosidades de estos siglos en la América hispana. Toda esta coyuntura, inesperada, supuso un incremento considerable de páginas. “Pedro Tabernero me decía que no sabía cómo iba a hacer este libro. porque cuando me puse a investigar las páginas se empezaron a acumular. Hasta ochenta, cien páginas. Pero al final ha quedado una cosa preciosa”, confesó Sancho Villar.

El escritor indicó, entre todos los aspectos reseñables de esta historia, la insólita mezcla de culturas en este extenso periodo. “En este libro se conjuga España e Hispanoamérica. Es una mezcolanza de civilizaciones, de fantasía también. Es una historia humana, de idas y venidas, de violencias, también de paz. Una cosa que me fascinó de la presencia española en esta zona desde el siglo XVI hasta el XIX fue el contacto con las numerosas civilizaciones”, sentenció Sancho Villar en el edificio de la Cilla, en el Archivo de Indias –quizá el mejor lugar para abordar esta historia-.