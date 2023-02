The Fab Three

Difícil igualar una irrupción como la suya donde el guitarrista Pat Metheny habló de "el más excitante pianista aparecido desde Herbie Hancock" mientras que el gran contrabajista Charlie Haden –junto a quien llegaría a firmar en 2018 el álbum Long Ago and Far Away– lo señalaba como "la más original nueva voz surgida en el piano desde Bill Evans". Palabras mayores que ubicaron los inicios de Brad Mehldau (1970) en una cota de expectativa a la que el pianista de Jacksonville, Florida, fue respondiendo de la mano de un itinerario asentado básicamente en la dimensión acústica (preferentemente trío o piano solo) pero en la que también han figurado, con desigual suerte, incursiones en el arreglo de cuerda y viento, el trazo electrónico o asociaciones con el perímetro clásico a través de voces como Renée Fleming y Anne Sofie Von Otter.

Cansado de que lo bautizaran como heredero de Bill Evans o Keith Jarrett, Melhdau optó por exhibir la pluralidad de sus influencias: del romántico Johannes Brahms a un dilatado bagaje asociado a rock y pop y encarnado en nombres como Beach Boys, Nick Drake, Paul Simon, Rush, Neil Young, Oasis o Radiohead. Sus composiciones salpicaron aquel quinteto de álbumes en trío –agrupados en 2011 en la caja The Art of the Trio Recordings: 1996-2001–, entregas más recientes en análogo formato como Blues and Ballads (2016), otro bloque en piano solo –de Elegiac Cycle (1999) a Live In Tokyo (2004)– o el cofre recopilatorio con cuatro discos que encadenó una década de registros en vivo bajo el título 10 Years. Solo Years (2015).

Pero si hubiese que subrayar una primordial referencia de ese pianismo lírico y templado que Mehldau ha venido moldeando en su obra, esa sería la música de The Beatles. Piezas como And I Love Her, Blackbird, Martha My Dear o She’s Leaving Home ya se esparcieron por su discografía, acompañadas de otras suscritas por Paul McCartney en solitario, sin duda su Beatle preferido. Pero ha tenido que llegar ahora el álbum Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles (Nonesuch; 2023) para que el cancionero de Lennon, McCartney & Harrison cope casi plenamente una de sus entregas.

Un ejemplo del pianismo lírico y templado de Mehldau estaría en la música de The Beatles

Registrado en solitario en piano solo en la Philharmonie de Paris en septiembre de 2020 –toses incluidas– y rematado con un Life on Mars? de David Bowie que simboliza la conexión entre el cuarteto de Liverpool y el pop que surgió en su estela, Mehldau ha huido de los números uno logrados por los Fab Four, bautizando el álbum con una pieza incluida originalmente en un disco menor de su discografía como Magical Mistery Tour (1967) para rescatar luego otras joyas como Baby’s in Black o I Am The Walrus o She Said She Said. En todas, su interpretación se ha centrado en la esencia de las mismas, indagando con sus improvisaciones en una imbatible veta melódica y dinamizando su habitualmente templado pulso en capítulos como I Saw Her Standing There.

Mehldau acudirá al sevillano Teatro de la Maestranza este domingo a las 19:00 a la cabeza de su célebre trío, junto a sus incondicionales Larry Grenadier (contrabajo) y Jeff Ballard (batería) y de la mano de una gira que también pasará por Madrid (21 y 22 febrero), Girona (24), Castellón (25) y Maó (26). Uno de los tríos de piano más relevantes de la escena jazzística de las últimas décadas en cuyo guion seguro que gozará de lugar preferente esta deliciosa lectura del repertorio Beatles.