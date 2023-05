Bunbury volverá a pisar los escenarios con diez conciertos hasta 2024

Enrique Bunbury romperá su retiro de los escenarios para ofrecer diez conciertos hasta 2024, cinco que tendrán lugar a finales de este año y otros cinco que se darán en el verano del próximo año, según ha anunciado por la publicación este viernes de su disco Greta Garbo. Las primeras fechas que ha anunciado serán en junio de 2024: Ciudad de México (8 de junio), la ciudad mexicana de Guadalajara (12 de junio), Los Ángeles (15 de junio), Nueva York (18 de junio) y Madrid (29 de junio).

"Creo que la fórmula de unos pocos conciertos me atrae mucho más que una gira, que queda descartada. En eso estamos. Vamos a preparar cinco conciertos para finales de este año y cinco para el verano del 24, en distintas ciudades y países", ha declarado en concreto el artista zaragozano a la pregunta de si dejaba la puerta abierta a volver actuar bajo un prisma diferente.

Fue a principios de 2022, en medio del tour de su 35 aniversario en la música, cuando Bunbury (Zaragoza, 1967) comenzó a sufrir una tos convulsiva que le impedía dormir. Fue el primero de varios síntomas (causados como luego supo por un elemento químico presente en el humo de los shows) que le llevaron a apartarse de los escenarios y centrar su actividad solo en el apartado discográfico. Como parte de esta gira estaba previsto un concierto en Sevilla que, finalmente, se canceló.

Ahora con este nuevo disco el exlíder de Héroes del Silencio ha explicado que la mayoría de las canciones del álbum fueron compuestas durante ese periodo en el que tuvo que cancelar todos los compromisos "por el problema con Glycol del humo del escenario".

"Tuve que frenar en seco y decidí abandonar las giras y eso me llevo a pensar que se rompí un vínculo con mis seguidores muy importante. El contacto visual y el encuentro. Así sentí esa proximidad al síndrome Greta Garbo, que dejó la actuación a los 36 años y creo que esas reflexiones surcan el álbum", ha afirmado.

Por ejemplo, una de esas reflexiones se da en el tema Corregir el mundo con una canción, con la que Bunbury habla "más del propio mundo de uno que del planeta en que vivimos". "Entrando un poco en el juego y avisando que no soy político y que dejarme a mis los mandos y el poder es como dejarme encargado de diseñar la próxima nave espacial de la NASA, voy a intentar contestar a esta idea", ha bromeado en relación a qué corregiría él.

No es su disco más especial, pero sí un regreso a lo personal

Para Bunbury, Greta Garbo no es el trabajo más especial, pero sí que reconoce que es una vuelta a lo personal. "En los últimos años había publicado algunos álbumes de temática social, con una mirada exterior hacia el mundo que nos rodea y nos ha tocado vivir. Greta Garbo es el disco más personal de los últimos que he sacado, eso sin duda, porque he querido mostrar el vaivén emocional por el que pasé durante los primeros meses de 2022".

Bunbury no se ha ayudado de los efectos de la psilocibina para componer en esta ocasión, algo que sí hizo para la escritura del poemario MicroDosis. En cualquier caso, el músico ha entrado a analizar temas como el de la regulación de determinados estupefacientes. "No solo no me gusta pensar en legislar, me parece inadecuado. Demasiadas leyes hay y sobran la mitad, por lo menos", ha defendido.