Cachito Vallés: "Mi retina siempre ha estado muy ligada a lo pictórico"

Cachito Vallés (Sevilla, 1986) nos concede esta entrevista en el stand de ARCO donde presenta su solo project Umbral, de la mano de la galería valenciana Luis Adelantado. El proyecto ha tenido una muy buena acogida por parte del público y de los coleccionistas tras apenas unas horas desde la apertura de la feria.

Pregunta.En los últimos cinco meses ha inaugurado una exposición individual en el CAAC, otra en la Galería Berlín, los Reyes de España le han comprado una obra para regalársela al presidente de Alemania y ahora tiene un solo project en ARCO con la Galería Luis Adelantado. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿En algún momento pensó que esto podía ocurrir?

Respuesta.Pues no, estas cosas van pasando de forma muy paulatina. Lo que estoy recibiendo ahora es el fruto de muchas pequeñas semillas que se han ido plantando a lo largo de los años. Hoy se lo decía a José María Luna, esto que estoy viviendo es gracias a que él me dijo que quería que expusiera en el Pompidou de Málaga o en el Museo Ruso cuando él los dirigía. De esas pequeñas cositas al final se genera un todo. Yo soy muy de pensar en el momento que vivo. Lo del CAAC lo estoy disfrutando intensamente, era una exposición que me hacía mucha ilusión realizar, lo de Casa Real fue un regalo para mí y la exposición en la galería Barrera Baldán ha venido en un buen momento. Y esto de ARCO ha sido el colofón perfecto para este momento. Y seguimos avanzando.

P.Cuando está en el estudio, ¿hasta qué punto todo esto está presente?

R.Eso no está presente. Cuando estoy trabajando, estoy sumergido en la obra. Al final para mí lo realmente importante es el proceso y el resultado. Yo sé que tener un solo project en ARCO es un lujo, porque se puede entender tu trabajo de una manera más concreta. Me comentaba Manuel Segade que estuvo en mi exposición del CAAC y que, desde ese despliegue y con esas dimensiones, ahora podía entender mejor mi trabajo y el contexto del que surge. Eso es un gusto.

P.Reflexionando un poco sobre ese momento que está viviendo, me preguntaba sobre si es posible el éxito en el arte sin un reconocimiento externo.

R.Depende de dónde pongamos el éxito. Por ejemplo, cuando hice las primeras piezas de este proyecto, la sensación fue muy positiva. Fui el primer impresionado por lo que estaba empezando a encontrar. Los reconocimientos externos validan tu carrera, pero los éxitos internos son muy positivos y necesarios para estar seguro de lo que estás haciendo.

P.¿Nos puede contar un poco más sobre cómo surgió que la Casa Real le comprara una obra para como regalo para el presidente de Alemania?

R.En estos casos se suele hacer una propuesta de tres artistas. Yo estaba entre esos tres artistas. Después Casa Real, no sé decir si es protocolo o sus majestades directamente, elige el artista. Yo tuve esa suerte y estoy súper agradecido y orgulloso de representar a España. Además, con la primera obra tecnológica o de nuevos medios que adquiere la Casa Real para estos obsequios diplomáticos.

Cachito Vallés junto a las piezas de 'Umbral', su solo project con Luis Adelantado para ARCO.

P.Aunque mantiene varias líneas de trabajo, su obra cada vez se ha ido expandiendo más, desde el 2D a lo escultórico, luego aparecen el movimiento y la luz y en otro sentido, ha pasado de la ausencia de color a un uso más intenso de este. ¿Hacia dónde le gustaría llevar su obra?

R.Ahora mismo estoy muy cómodo en este nuevo paradigma cromático en el que me encuentro. El color viene de la mano de las grandes instalaciones que he realizado para el CAAC y lo estoy explorando. Siempre he tenido referencias a los artistas del Centro de Cálculo, a Soledad Sevilla, Elena Asins, Manuel Barbadillo o Gerardo Delgado. Me he sentido heredero, en el sentido de rescatador, de aquellas líneas de trabajo que por diferentes motivos no tuvieron continuación. Pero quizás ahora estoy un momento más autorreferencial, indagando a partir de mi propio trabajo y esto me da pie a crecer como artista interiormente, no sólo desde y hacia fuera.

P.Aunque en sus obras no haya pintura, sí que tienen mucho de lo pictórico. ¿Hay una búsqueda consciente de este carácter en su trabajo?

R.Mi retina siempre ha estado muy ligada a lo pictórico. Tanto en las obras instalativas como en las obras bidimensionales, lo pictórico lo entiendo desde la composición, armonía, equilibrio, color, fondo, figuras, etc. Hablaba antes con Miki Leal y me decía que soy el único no pintor sevillano que está valorado y establecido por los pintores sevillanos. El mismo Gordillo, cuando ve mi trabajo, entiende que hay una relación con la pintura muy directa. Aunque sea lo más instalativo y lo más tecnológico, siempre hay pintura.

P.¿Puede contarnos algo más sobre este proyecto que está presentando en ARCO?

R.El proyecto se titula Umbral. Un umbral es como ese momento en el que algo va a cambiar, en el que hay un momento de rompimiento, pero al mismo tiempo hay algo que está como en permanente solución. A través de estas piezas, con la luz y las formas, lo que trato de proponer es que cada obra funcione como un portal en el que hay una pequeña vibración, variaciones de color, que dan pie a que algo ocurra, pero sin ponerte de manifiesto qué es lo que está pasando realmente. Lo considero algo poético.

P.Justo ahora que menciona lo poético, ¿hay un cuerpo narrativo o conceptual del que surgen sus obras?

R.Por un lado está el tema de lo espacio-temporal. Entiendo que las piezas no son estáticas, que tienen un movimiento perpetuo y hay en ellas un paradigma de cambio. Pero también hay una reflexión muy intensa sobre la propiedad del ser humano de habitar los espacios, las relaciones con la luz… Estos son los cuestionamientos que me interesan y siempre hay algo de existencialistas en ellos.

P.Y por último, me gustaría preguntarle sobre si nos puede avanzar algún proyecto que tenga próximamente.

R.En mayo inauguro en la Galería F2. Estoy muy contento porque es mi primera exposición individual en una galería en Madrid y me parece bonito que se exporte el arte andaluz a otros lugares.