Este es el camino que le queda a 'Sirat' para estar nominada a los Oscar

La película Sirat, de Oliver Laxe, representará a España en la categoría de mejor película internacional en los Premios Oscar 2026, que el próximo 15 de marzo celebran su 98 edición. Así lo ha anunciado este miércoles el director de la nominada Robot Dreams, Pablo Berger, desde la sede de la Academia de Cine, después de que la cinta se impusiera a las otras dos preseleccionadas, Sorda (Eva Libertad) y Romería (Carla Simón).

"Al público americano le gustan las emociones fuertes y nuestra película las tiene", ha asegurado el director Oliver Laxe tras el anuncio. Sirat narra la historia de un padre (Sergio López) y un hijo (Bruno Núñez) que viajan a una rave en Marruecos en busca de su hija y hermana, Mar, mientras noticias apocalípticas parecen anticipar el fin del mundo. No obstante, la elección de los académicos españoles es solo un primer paso hacia la ceremonia de los Oscar.

Un primer cribado de 15 películas previo a las cinco nominadas

El Oscar a mejor película internacional se trata de una categoría particular que se entrega anualmente desde 1956. Cada país designa un filme que lo representa a propuesta de un jurado o comité de expertos, en el caso de España, de la Academia de Cine. A partir de entonces, el proceso continúa en dos rondas:

Selección de las shortlist : Del 8 al 12 de diciembre de 2025, tiene lugar una votación preliminar abierta a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del área de Los Ángeles. Tras este primer filtro, la lista de prefinalistas se acorta a 15 títulos con la publicación de la conocida como shorlist el próximo 16 de diciembre .

: Del 8 al 12 de diciembre de 2025, tiene lugar una votación preliminar abierta a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del área de Los Ángeles. Tras este primer filtro, la lista de prefinalistas se acorta a con la publicación de la conocida como shorlist el próximo . Votación para los nominados: Seleccionada la shorlist, los miembros de la Academia que hayan visto las 15 películas podrán votar por su favorita entre el 12 y el 16 de enero de 2026. De esta forma se extrae la lista final de las cinco nominadas en esta categoría, que se anunciará el 22 de enero.

A diferencia de otras categorías, por las que solo pueden votar los miembros de su respectiva rama, las nominaciones a mejor película internacional están abiertas a toda la Academia. Lo mismo ocurre para la elección de la ganadora: la que obtenga más votos, gana.

¿Cuántas veces ha ganado España el Oscar a mejor película internacional?

Este premio no se otorga a un individuo específico, sino que se considera una representación de la industria cinematográfica de cada país. España se ha alzado con el Oscar a mejor película extranjera en cuatro ocasiones: Volver a empezar en 1982 (José Luis Garci), Belle Époque en 1993 (Fernando Trueba), Todo sobre mi madre en 1999 (Pedro Almodóvar) y Mar adentro en 2004 (Alejandro Amenábar).

El cine español acumula 21 nominaciones en la historia del galardón, con las de Dolor y gloria (Almodóvar, 2019) y La sociedad de la nieve (J. Bayona, 2023) como las más recientes.

Sirat competirá este año con la alemana Sound of Falling, de Mascha Schilinski, con la que compartió ex aequo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, así como la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier y la polaca Franz, de Agnieszka Holland. Otras posibles contendientes son Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura y elegida por Marruecos, y La voz de Hind, por Túnez, una obra que impactó en la pasada Mostra de Venecia por su denuncia del genocidio de Gaza a través de una historia real.