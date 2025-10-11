Carmen Maura no hace milagros

La ficha ** 'Vieja loca'. Comedia negra-terror, Argentina-España, 2025, 95 min. Dirección y guion: Martín Mauregui. Fotografía: Julián Apezteguía. Música: Pedro Osuna. Intérpretes: Carmen Maura, Daniel Hendler, Olivia Nuss.

…pero sí es capaz de sostener una película a la deriva. Avalada por J.A. Bayona, esta comedia negra de terror hispano-argentina arranca con buen pulso en el interior de un coche donde una hija y una madre dirimen una conversación telefónica en bucle que preludia un agujero negro de enajenación y locura. El prólogo se remata con un chiste: será el ex-marido de la hija quien tenga que acudir al rescate de la pobre mujer fuera de sí.

Empieza entonces Vieja loca, mucho menos interesante, en su gran decorado gótico-modernista y en su única idea desplegada entre las trazas de un viejo enredo de Mankiewicz, un encierro a lo Polanski y aquella Misery que puso a Kathy Bates frente a su novelista favorito postrado en una cama. Maura tiene barra libre para el delirio, la fusta y el desvarío en zapatillas deportivas, y Daniel Hendler pone el bigote y el grito a cada nueva pequeña tortura.

Martín Mauregui confirma ser mejor director que guionista, y donde tiene cierto ojo prestado para el grand guignol, demuestra una pasmosa falta de ideas para hacer avanzar su relato o regalar a sus personajes mejores diálogos que los mantengan vivos. Los fantasmas del pasado (con la Historia argentina y los desaparecidos metidos con calzador) o los cadáveres en el armario no son suficientes para salir del círculo vicioso de la repetición y el capricho. Queda, eso sí, una buena escena aunque no se atreva a llevarla demasiado lejos: esa violación contra natura que nos hace imaginar aunque sea por unos instantes en la película realmente grotesca y divertida que Vieja loca podría haber sido.