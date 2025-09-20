Caza postapocalíptica de la Gioconda

La ficha ** 'Afterburn'. Ciencia ficción. Estados Unidos. 2025. 105 min. Dirección: J.J. Perry. Guion: Nimród Antal, Scott Chitwood, Paul Ens, Matt Johnson. Música: Roque Baños. Fotografía: José David Montero. Intérpretes: Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Samuel L. Jackson, Daniel Bernhardt.

Si se acepta el juego, ya todo da igual. Porque todo le importará un pimiento si acepta que en una Tierra devastada de un futuro postapocalíptico, destruida por una erupción solar la mitad de nuestro planeta y sumido en el caos la otra mitad, con dictadores neobárbaros o señores de la guerra gobernando lo que queda de una caótica Europa, a un ex soldado y actual cazador de tesoros se le encargue que recupere la Gioconda, en parte como un botín y en parte para preservar algo del pasado y la identidad europeas.

Nada menos que cuatro cabezas y ocho manos intervienen en el guión, no se sabe bien para qué, inspirándose en el cómic Afterburn publicado por RED 5 Comics, dos de cuyos creadores, Scott Chitwood y Paul Ens, intervienen en el guión.

Dirige J. J. Perry, un especialista en interpretación y dirección de segunda unidad para escenas de acción y experto en artes marciales convertido en director, que plantea toda la película como si fueran los violentos, explosivos y acrobáticos fragmentos de los que antes se ocupaba. En cabeza del reparto está Dave Bautista, que ya trabajó con J. J. Perry en El juego del asesino, haciendo buena pareja con el director ya que es un famoso luchador profesional metido a actor que ustedes recordarán como el Drax el destructor de Guardianes de la galaxia y sus secuelas o como el Glossu Raban de las dos entregas de Dune. En torno a él están Kristofer Hivju y Samuel L. Jackson como los neo bárbaros y Olga Kurylenko como la guerrillera compañera de Bautista.

Juguetito ruidoso con aire de serie B o de película de antiguo videoclub que no aporta nada pero entretiene si se le pide solo lo que puede dar y no engaña a nadie.