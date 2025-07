Chico Pérez: "No creo que un instrumento nazca siendo flamenco"

El pianista jiennense Chico Pérez y el flautista y saxofonista cordobés Sergio de Lope cerrarán esta noche el ciclo Las Noches de Cuatrovitas. Un broche de oro para esta cita musical que se celebra desde el pasado 2 de julio en Bollullos de la Mitación. Los músicos presentarán su programa Con Acento XL en un formato íntimo en el que estarán acompañados por Javier Rabadán a la percusión y por Aroa Fernández al cante.

Pregunta.Tanto Sergio de Lope como usted defienden a través de su propuesta que el flamenco y el jazz son géneros primos hermanos.

Respuesta.El origen de ambas músicas está en la tradición oral. Ahora se pueden estudiar en los conservatorios, pero nacieron en la calle, en la unión de unos músicos con otros. El jazz, el flamenco, el blues, el soul... todos estos géneros casan muy bien, porque tienen una raíz común. Esto provoca que haya ciertos mecanismos comunes que se fusionan tan bien. El jazz le aporta al flamenco muchas cosas en cuanto a armonías y melodías. Y el flamenco, nada más que con la raíz tan profunda, pues ya está ahí. Creo que somos flamencos que se acercan al jazz y a otros tipos de músicas. Todo te va enriqueciendo y ayuda a que el espectáculo, por supuesto, se enriquezca.

P.Arranca el programa con un homenaje a Lorca.

R.El programa nace de la unión con Sergio para este espectáculo. Rápidamente, nos sentamos y empezamos a ver qué temas de ambos podían encajar de una manera que el programa tuviera sentido y contáramos algo. No es solo un himno por un himno, ni un copia y pega, sino algo que tenga sentido para los dos instrumentos y para el programa en sí. Sueño a Lorca es uno de los temas de mi segundo disco y creíamos que era una buena opción para empezar. Para mí Lorca es una figura importantísima que me ha inspirado mucho. Es una manera fantástica de arrancar y de que el público se vaya poniendo en contexto. Intentamos que a lo largo del programa no se repitiesen los palos. Están los fandangos, los tarantos, los tangos, las bulerías. Hay un poco de todo. Es un repertorio muy pensado para que el público viaje, no solo a través del flamenco y de la música, sino también de las emociones.

P.Presentaron Con Acento XL en la última Bienal acompañados por una veintena de músicos. ¿Cómo lo recuerda?

R.Fue un proyecto con mucho trabajo, muchos meses de preparación en la comunicación, en el repertorio, en los ensayos, pero también fue muy reconfortante. Sabíamos la importancia de la Bienal y de estar como músicos instrumentistas, que suele ser un ámbito que no se promulga tanto. Lo recuerdo con mucho cariño y con un gran trabajo que, a día de hoy, sigue dando sus frutos.

P.¿Cómo fue la recepción de ese público más ortodoxo?

R.El que fue a escucharnos ya sabía lo que se iba a encontrar. No se podía sentar esperando que todo el espectáculo fuese tradicional, porque nosotros no somos eso. Todo lo que recibimos fue positivo. Fue el inicio de un proyecto y tenía sus riesgos, pero la clave fue hacerlo con honestidad y creyéndote totalmente el espectáculo que has preparado. Al público no se le engaña y también es difícil que te engañe, así que lo que recibimos fue positivo.

P.En este concierto estarán Javier Rabadán a la percusión y Aroa Fernández al cante. ¿Cómo se prepara un formato más íntimo?

R. También es muy interesante, porque venimos de trabajar con muchos músicos y cuando se reduce a tres o cuatro te das cuenta de que el mismo repertorio suena totalmente distinto. Eso también es bonito. Son conciertos que disfrutamos mucho, porque se percibe la intimidad y el cariño que se cocina fuego lento durante el concierto. Además, sabemos que será en un sitio precioso y eso ayudará mucho.

P.En una entrevista a Dorantes en la que le preguntaban por la fusión entre jazz y flamenco, el maestro decía que no le gustaba hablar de "experimentar" y "fusionar", sino de "enriquecimiento".

R.La palabra experimentar parece que está más asociada a otras cosas como a la ciencia. Al final, somos los propios músicos los que nos enriquecemos de cualquier artista que escuches o que estudies en algún momento. Más que entretenernos en un término u otro, que en ese sentido puedo estar de acuerdo con David, nuestro deber es transmitir ese enriquecimiento al público.

P.¿Cómo se le saca el flamenco a un instrumento clásico como el piano?

R.Uno de los primeros consejos que me dieron sobre esto fue precisamente Dorantes cuando yo era pequeñín. Siempre me decía que no teníamos que hacer que el piano imitase a la guitarra, sino que por sí mismo sonase flamenco. Eso lo podemos trasladar a cualquier instrumento. La guitarra tiene ciertas técnicas y elementos que siempre te van a llevar al flamenco, pero el piano tiene una cantidad de posibilidades que no podemos reducir a imitar a una guitarra. No creo que un instrumento nazca siendo flamenco, va a sonar a lo que tú lo hagas sonar.

P.¿Quiénes son los músicos que le han influido y le siguen influyendo?

R.En el flamenco, Paco Lucía, Vicente Amigo y Dorantes. Pero también músicos de jazz como Charlie Parker y Ray Charles.

P.No tiene miedo a experimentar, aunque no le guste el término, y a crear. ¿Qué retos le gustaría afrontar?

R.Muchas veces te va llegando, como nació este proyecto con Sergio. Lo que me gustaría es nunca dejar de ser yo en los proyectos en los que me embarque. Siempre tengo cuidado de que donde esté me permita ser yo como músico. No quiero hacer algo que con el tiempo mire y diga: No me reconozco.