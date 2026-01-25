Claveles y alegría

La ficha **** 'Los Claveles', zarzuela con música de José Serrano y libreto de Anselmo Cuadrado y Luis Fernández de Sevilla. Reparto: Alicia Naranjo, Andrés Merino, Marta García-Morales, Amando Martín, Luz Gutiérrez, Javier Sánchez-Rivas, Carlos Ortega, María Bustelo, Joaquín Caballero, Ismael Sánchez, Fran González y Andrea Conde. Dirección de escena: Marta García-Morales. Adaptación del libreto: Alejandro Rull. Vestuario y escenografía de la Compañía Sevillana de Zarzuela. Coro y Orquesta Titulares de la Compañía Sevillana de Zarzuela. Dirección musical: Elena Martínez. Lugar: Cartuja Center. Fecha: Domingo, 25 de enero.Aforo: Lleno.

No es habitual de las escasas programaciones de zarzuela de este país este título de José Serrano estrenado en 1929. No abunda la música, con sólo seis números, pero el texto es divertido, la trama bien atada y los diálogos chispeantes y con gracia. Alejandro Rull ha realizado los retoques mínimos pero necesarios para acercar el libreto a nuestros días, con algún que otro guiño con gusto a la realidad balompédica (como diría Espasa) de la ciudad. Con el amplio espacio del escenario del Cartuja Center, Marta García-Morales ha podido respirar en el movimiento de actores, con soltura y con gracia, aprovechando la comicidad de los diálogos y la brillantez de la escenografía histórica propiedad de la Compañía, un patrimonio teatral que la ciudad debería poner en valor lo antes posible, pues superan ya la cifra de dos millones los elementos escénicos, de atrezzo y de vestuario que ha ido rescatando y restaurando esta ejemplar iniciativa musical sevillana totalmente privada. Compañía que ha sabido rodearse en estos años de un espléndido plantel de actores característicos tan esenciales en este repertorio. Además del inefable y siempre divertido Javier Sánchez-Rivas como el atrabiliario Señor Evaristo (un papel hecho a su medida), en esta ocasión sobresalió la Señá Remedios de Luz Gutiérrez, una actriz cómica de tomo y lomo, de voz perfectamente colocada, dicción clara y gracia a raudales en los diálogos y que, además, se mueve por la escena como por el salón de su casa. Junto a ella estuvieron también estupendos Joaquín Caballero, Ismael González, Joaquín Caballero, Amando Martín y la propia Marta García-Morales. En el terreno vocal el protagonismo de esta zarzuela lo llevan Rosa y Fernando. Ella fue interpretada por Alicia Naranjo: voz cuajada, densa, potente, de centro ancho y poderoso y solvencia en la subida al agudo. Se le entiende todo lo que canta y, además, lo canta con garbo y teatralidad. Es un auténtico "animal de escena" cuya presencia es capaz de eclipsar a sus acompañantes. No se arredró frente a ella hasta darle su merecido escarmiento Andrés Merino, otro de los activos canoros de esta ciudad, poseedor de un timbre baritonal cálido, con prestancia y elegancia en el fraseo, claridad en la articulación y solvencia y brillo en todos los registros. Las escenas entre ambos fueron una delicia canora y teatral a partes iguales.

La orquesta de la CSZ tuvo una noche especialmente inspirada por su empaste y su color en todas las secciones, destacando especialmente la calidez de oboe y clarinete. Elena Martínez la comandó con mano firme, gesto claro y equilibro entre foso y escena. A todos la enhorabuena por su entusiasmo y la calidad de sus resultados.