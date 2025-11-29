Cuñadismo mercenario

La ficha ● 'Coartadas'. Comedia, España, 2025, 92 min. Dirección: Martín Cuervo. Guion: Curro Velázquez, Benjamín Herranz. Fotografía: Pablo Bürmann. Intérpretes: Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Llum Barrera, Salva Reina, Paula Prendes, Mariam Fernández.

Hay películas-síntoma capaces de reunir y concentrar los peores vicios de una industria en apenas noventa minutos y con muchas copias en circulación.

Esta Coartadas bien podría ser una de ellas: una esclerótica comedia romántica de infidelidades, canitas al aire y empresas que proporcionan coartadas que se cree graciosa y picarona sin serlo nunca, una cinta protagonizada por un elenco de rostros conocidos (Lorente, Torrebejano, Barrera, Reina…) que incluso desaprovecha entre gags de segunda mano la vis cómica de aquellos que, como Leo Harlem, aún la tenían, un remake (de la francesa Alibi.com, agencia de engaños) encorsetado en sus peajes de copia ibérica de encargo televisivo (Antena 3) y diseño de producción de film commission, impúdica hasta decir basta en su exhibición del product-placement, casposa en su humor cuñadista a costa de lo políticamente incorrecto y la actualidad mediática y rodada con ese desahogo propio de las peores sitcoms y los directores mercenarios. Bienvenidos a la realidad del cine español que hace taquilla en 2025.