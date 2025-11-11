Concierto de Anuel en Sevilla: fecha, precio de las entradas y cómo llegar al Estadio de La Cartuja

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, será uno de los próximos artistas en actuar en el Live Sur Stadium frente al Estadio de la Cartuja en Sevilla. El cantante puertorriqueño ofrecerá un concierto en la capital hispalense el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 21:00 horas. El intérprete de éxitos como Ella quiere beber, Secreto o La jeepeta vuelve con su propio show en directo con visuales de alto impacto, nueva producción y conexión directa con el público después de años centrado en festivales.

El reguetonero realiza así una de sus paradas dentro de su Europe Tour 2025, su esperada gira que recorrerá, además de Sevilla, otras ciudades españolas como Valencia, A Coruña, Málaga, Pamplona, Murcia, Barcelona y Madrid. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber sobre esta cita ineludible para los amantes de género urbano.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Anuel en Sevilla?

Las entradas para el concierto de Anuel AA en Sevilla pueden comprarse a través de Enterticket, con precios que varían en función de la zona. En cualquier caso, se trata de pases no numeradas y a la hora de redactar este artículo quedan disponibles:

Pista General, la más alejada del escenario: 51,70 euros

Pista General, con acceso prioritario: 60,50 euros

Pista VIP (10 disponibles): 71,50 euros

Pista VIP, con acceso prioritario (11 disponibles): 82,50 euros

Front Stage: 108,90 euros

Front Stage, con acceso prioritario: 130,90 euros

Todos los precios incluyen los gastos de gestión. La apertura de puertas general tendrá lugar a las 19:00 horas, mientras que aquellos que adquieran su pase con acceso prioritario podrán acomodarse en la zona correspondiente entre las 18:00 y 19:00 horas.

Por otro lado, los asistentes menores de edad deberán hacer entrega de una autorización firmada por el padre, madre o tutor legal en la puerta del recinto. Además, los menores de 15 años deberán permanecer acompañados por un adulto responsable en todo momento durante el concierto.

¿Cómo llegar al concierto de Anuel en Sevilla?

El concierto de Anuel en Sevilla tendrá lugar en el Live Sur Stadium, ubicado en la explanada exterior del Estadio de La Cartuja (aparcamiento P1). Llegar aquí es posible a través de la red de autobuses de Tussam, en concreto, las líneas C1, C2 y 2, efectúa paradas en la calle Américo Vespucio, muy próxima al recinto. Con un recorrido circular y transversal, estas líneas permiten el acceso direto desde distintas zonas de la ciudad, como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

También se puede llegar al estadio utilizando el servicio de Cercanías Renfe, ya que la línea C-2 cuenta con una estación cercana, la de Estadio Olímpico, que es la tercera parada desde la Estación Sevilla - Santa Justa y la más próxima al recinto donde se celebrará el concierto.

¿Dónde aparcar para ir al concierto de Anuel en Sevilla?

Por otro lado, para aquellos seguidores que decidan acudir en su vehículo particular, deberán hacerlo dispondrá de las siguientes opciones de aparcamiento:

Calles aledañas al estadio

Si no te importa caminar un poco, otra opción es aparcar en las calles aledañas al estadio de La Cartuja. Con algo de paciencia, es posible encontrar un sitio donde aparcar, aunque su disponibilidad se irá reduciendo conforme se acerque la hora del encuentro. En la mayoría de estas plazas de aparcamiento rige la zona azul (hasta las 15:00 horas) y no se recomienda estacionar en aparcamientos no regulados.

Aparcamiento del Parque del Alamillo

Otro de los párking habilitados es el del Parque del Alamillo, junto a este gran espacio natural y a una distancia a pie del estadio de unos 15 minutos. Se trata de un aparcamiento amplio y gratuito, por lo que se prevé que sea una de las zonas más codiciadas.