La Macanita asume el reto de la orquestación

La Navidad de Jerez no se entiende sin la voz de Tomasa Guerrero La Macanita, sin lugar a dudas uno de sus grandes estandartes. Hasta ahora la habíamos visto participando en aquella inolvidable saga de Así canta nuestra tierra en Navidad, y en los últimos tiempos enfrentándose a la cuerda de la mano de Jesús Méndez en un concierto en la Catedral de Jerez, hace ahora cuatro años, que quedará para la historia.

Este año, la cantaora ha dado un paso más, y en ese amor reconocido a la orquestación, asumió el reto propuesto por José Luis Lara, Rafael Agarrado y Juan Garrido. Así nació Concierto de Navidad, un montaje que este jueves se estrena en el Teatro Villamarta con las entradas agotadas desde hace semanas.

La propuesta llega avalada por Julio e Ignacio Lozano, encargados de la dirección musical del espectáculo. Juntos, con un elenco de músicos en el que hay cuerdas (violines, viola, violonchelo, contrabajo, bandoneón y arpa), piano, flauta, la guitarra de Manuel Valencia y la percusión de Luis de Perikín, además de coros y las palmas.

La Macanita asumió el reto con entusiasmo, "porque quería cambiar un poco", dice. Eso sí, tiene claro también que será "un espectáculo muy flamenco, porque mi voz es gitana, pero, al ser un concierto de Navidad, todo está orquestado y es diferente a lo que la gente está acostumbrada a verme. Será distinto a la zambomba que se hace habitualmente en el Villamarta".

La Macanita y el resto de intérpretes de este Concierto de Navidad llevan varios meses de ensayos. No en vano, el germen del espectáculo comenzó a gestarse antes del verano. Por eso mismo, la cantaora sólo tiene palabras de agradecimiento "para todos mis compañeros, en especial a Julio Lozano que ha trabajado mucho y con el que me he matado", confiesa entre risas.

"Han sido muchos días de ensayo, de trabajo, de sacrificio... Espero que tenga su recompensa -añade la cantaora-. También me gustaría dar las gracias al público, de Jerez y de fuera, que ha llenado el teatro, es algo que me ilusiona porque, como todo el mundo sabe, soy una persona que confía poco en sí misma y no esperaba que se agotara todo el papel".

El montaje del teatro jerezano alternará villancicos tradicionales, de toda la vida, con otros orquestados para la ocasión, aunque también propios del acervo popular y creaciones nuevas, como un villancico-nana que hará la cantaora. Pero además el espectáculo contará con dos artistas invitados, por un lado Alonso Núñez Rancapino Chico y por otro Fernando Soto.

Ambos tendrán su momento en solitario, en especial Fernando Soto, que estrenará un villancico de Coral de los Reyes arreglado para la ocasión por Julio e Ignacio Lozano. Pero también compartirán escenario con La Macanita, a modo de dúos, otro de los momentos que seguramente darán que hablar. Además de todo el repertorio preparado, fijado para algo más de hora y media, habrá "un poquito de fiesta por Jerez", asegura la cantaora del barrio de Santiago.

El elenco al completo lo conforman, aparte de los artistas comentados con anterioridad, la guitarra de Manuel Valencia, el piano y la flauta de Elena López, el arpa de Ana Crisman, el bandoneón de Melchor Campuzano, los violines de Sandra Raña y Belén Lucena, componentes del Costellas Sextet, las violas de Josias Caetano y Marta González, el violonchelo de Benjamín Rodríguez y el contrabajo de Antonio Corrales. El cuerpo de colaboradores se completa con los coros de Mila Méndez, María del Cañero, Rocío del Cañero y May del Cañero; y las palmas de Chicharito y del Macano.