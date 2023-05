El concurso 'Mi libro favorito' cierra en Andalucía con la participación de más de 2.000 alumnos

Doscientos centros escolares de secundaria de las ocho provincias andaluzas han participado en la décima edición del concurso Mi libro preferido. El certamen, organizado por la Fundación José Manuel Lara, en colaboración con la Fundación Cajasol, está destinado al alumnado del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, de enseñanza pública, concertada o privada, de Andalucía.

Mi libro preferido cumple una década, fomentando la lectura y escritura entre el alumnado andaluz, y de nuevo la participación ha sido todo un éxito, tanto por el número de alumnos participantes, el de centros inscritos y en la calidad de los trabajos presentados. En esta edición del certamen se han recibido más de 2.000 relatos de escolares de 1º y 2º de ESO de 200 centros educativos. El objetivo del concurso es fomentar el hábito lector entre la juventud; para ello, el alumnado escribe una breve redacción en la que comentan cuál es su libro preferido.

"Es importante que los menores se acerquen a la lectura porque perfeccionar su comprensión lectora será también mejorar su formación y sus posibilidades de futuro. Creemos en el libro como motor de cambio y en que un niño o niña que lee será un adulto más formado, más crítico y más feliz. Por eso invitamos a que busquen su libro preferido, aquel que sí le gusta y que será el que le introduzca en la lectura", asegura el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

Los premios se darán a conocer el próximo día 12 de junio en una gala que tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Previamente, un jurado ha seleccionado los mejores relatos, tres por cada provincia. El autor de cada uno de los escritos ganadores recibirán una tableta de última generación de la marca Samsung, una tarjeta regalo de la Casa del Libro y un libro publicado por el Grupo Planeta. Por su parte, el profesor del primer premio de cada provincia será galardonado con otra tableta de última generación Samsung y el centro escolar recibirá, por su implicación, una tarjeta regalo de la Casa del Libro para su centro educativo. Además, habrá un reconocimiento para el mejor booktrailer individual y colectivo.

Premios especiales de la décima edición

Entre los relatos premiados en las ocho provincias participantes, se escogerá el mejor, y este será el ganador. El premio para él será un viaje para tres personas a la ciudad de Londres con visita a Warner Bros Studio Tour Londres: La creación de Harry Potter.

En este décimo aniversario se incluye otro premio especial conmemorativo; un segundo viaje destinado a un participante de las anteriores ediciones de Mi libro preferido, como homenaje por esta década dedicado al fomento de la lectura. En este caso el premiado o premiada viajará (junto a otras dos personas) a Madrid con estancia de una noche y visita guiada a la Real Academia Española y a la Biblioteca Nacional.

Otro de los galardones más significativos de este aniversario es el que recibe el booktrailer colectivo que consiste en un vídeo sobre el libro preferido de un grupo de alumnos y alumnas. También recibirá un premio especial en este décimo aniversario, el centro más implicado durante los diez años de trayectoria de Mi libro preferido en Andalucía. Por último, recibirá una mención un profesor destacado por su compromiso con el certamen.

Los Premios de la X edición de ‘Mi libro preferido’

Modalidad relato:

El Decamerón, por Sabrina Mateos Baasou. IES Pablo Ruiz Picasso, El Ejido (Almería). 1º ESO B. Profesora: Maravillas Giménez Guzmán

Croqueta y Empanadilla, por Antonio Pérez Sicilia. Colegio Compañía de María, Almería. 2º ESO A.

El curioso Incidente del perro a medianoche, por Carmen Raymond Segura. IES Algazul, Roquetas de Mar (Almería). 2º ESO E.

Harry Potter, por Javier Delgado Sánchez. IES José Manuel Caballero Bonald, Jerez de la Frontera (Cádiz). 2º ESO B. Profesor: Joaquín Fernández Daza

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, por Marta Fornell Ramírez. Colegio San Agustín, Chiclana de la Frontera, (Cádiz). 2º ESO.

El club de los Raros, por Borja Fernández Casas, IES Federico García Lorca, Algeciras (Cádiz). 1 ESO D.

Pretérito Imperfecto, por Álvaro Ruda Sánchez. IES López Neyra, Córdoba. 2º ESO A. Profesora: Aurora Ríos Mejías.

Cumbres Borrascosas, por Iván Sedano Martínez. IES La Escribana, Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). 1º ESO A.

Asesinato en el Orient Express, por Rafael Sierra Roldán. Colegio Santa Victoria, Córdoba. 2º ESO

Call me by your name, por Carmen Martía Santiago Linares. IES Bulyana, Pulianas (Granada). 2º ESO B. Profesor: Rafael Bailón Ruiz

Invisible, por Claudia Praena. IES Ribera del Fardes, Purullena (Granada). 1º ESO A.

Boulevard por Carmen Rusillo Robles. IES Padre Suárez, Granada. 2º ESO A.

Las chicas son guerreras, por Elia Vázquez Moreno. Colegio SAFA Funcadía, Huelva. 1ºESO A. Profesor: Enrique Bermejo González

El sueño de Iván por Álvaro Julián González. Colegio Moliere, Huelva. 1º ESO A.

Demian, por Cintya Nicole Chuluiza Llano. IES José Antonio Fernández Muriel, Lepe (Huelva).

Íbamos a ser reinas, por Noemí Sánchez Delgado. IES Accabe, Bedmar (Jaén). 1º ESO B. Profesora: Carmen Rodríguez Ruiz.

Peter Pan, por María Berbel Lara. IES Guadalentín, Pozo Alcón (Jaén). 2º ESO A

El señor de los anillos, por Patricia Almazán Navarrete. IES Iluia Salaria, Sabiote (Jaén). 1º ESO A.

Ética para Amador, por Silvia Mandow Fuentes. Colegio Cerrado de Calderón, Málaga. 2º ESO C. Profesor: José Luis Espejo Repiso.

El Principito, por María del Mar López Bravo. Colegio la Asunción, Málaga. 2º ESO B.

Caperucita en Manhattan, por Daniela Lobera Pinochet. 1º ESO B. Colegio La Reina, Málaga.

El hombre que fue jueves por Daniela Revere Soriano. 2º ESO C. Colegio Inmaculado Corazón de Portaceli, Sevilla. Profesora: Yolanda Serrano Moreno.

Sevilla Horror Story por Daniel Rodríguez Gaspar.IES Antonio Machado, Sevilla. 2º ESO A.

Los secretos de las hadas de los océanos, por Ana Brey Fernández. Colegio Buen Pastor, Sevilla. 1º ESO B.

Modalidad booktrailer individual:

La foto de los diez mil me gusta por Julia Rodríguez García de Quirós. IES Ciudad de Hércules, Chiclana de la Fra. (Cádiz). 1º ESO B.

Modalidad booktrailer colectivo:

Astérix y Cleopatra. IES Albert Einsten, Sevilla.

Modalidad booktrailer histórico décima edición:

Liang Chun Calero González. IES Luna de la Sierra, Adamuz (Córdoba).

Premio a uno de los centros más implicados en el certamen: IES Saltés, Punta Umbría (Huelva)

Premio a uno de los docentes más implicados en el certamen: Rafael Bailón Ruiz.

Mi libro preferido es una de las actividades más destacadas en el convenio de colaboración firmado entre las dos instituciones convocantes, la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol, en el año 2022/23.Los premios se entregarán el próximo 12 de junio en la gala que tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla