El cortometraje 'Cleaner' de Kostas Gerampinis se hace con el premio de la sección oficial de la tercera edición del FICS

Foto de familia de la Gala de Clausura del 3º Festival Internacional de Cortometrajes de Sevilla

Organizado por un equipo de jóvenes que no han cumplido los 22 años de media, el Festival Internacional de Cortometrajes de Sevilla (FICS) clausuró su tercera edición con una gala celebrada en el histórico Cine Cervantes, donde se entregaron los galardones del certamen en un acto que reunió a cineastas, profesionales del sector y un público que abarrotó la sala.

La ceremonia estuvo conducida por el presentador y cineasta zaragozano, Luis Larrodera, junto a los jóvenes andaluces Lukas Acuña y Laura Márquez, presentadores del podcast Con Arte. A ellos se unió Alic.IA, un personaje de inteligencia artificial ficticia interpretado por la actriz sevillana Sonia Melga, que aportó un tono irónico y reflexivo sobre el papel de la IA en el audiovisual. La dirección artística de la gala estuvo a cargo del cineasta sevillano Raúl Márquez y el guión fue elaborado por el cineasta y escritor Lucas Naranjo y contó con la producción, del también codirector del certamen, Tamas Rozsai y el apoyo de un equipo técnico formado por jóvenes creadores locales.

Durante la velada, el director del festival, Nick Kremm, intervino para subrayar "la importancia de consolidar el FICS como un espacio de encuentro internacional que apuesta por la diversidad, la innovación y la proyección de nuevas generaciones de cineastas."

Reconocimiento a la trayectoría de Alfonso Sánchez y Alberto López

El FICS concedió su Premio de Honor a los actores y cineastas Alfonso Sánchez y Alberto López , por a su contribución al cine y, en particular, a la creación de contenidos breves con sello andaluz. Conocidos popularmente como 'los compadres', Sánchez y López se han convertido en referente de la industria audiovisual andaluza por su cine mordaz, divertido y muy cercano a la realidad. Ambos recordaron sus comienzos en el mismo cine Cervantes donde estrenaron 'El mundo es nuestro' la película que marcó su trayectoria.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por destacadas personalidades del ámbito audiovisual, entre ellas Paz de Alarcón, Rocío Cuadrelli, Leonardo Sardiña, Mila Fernández Linares, Adela Castaño, Álvaro García-Baquero, Marta Hoyos, Maite Lozano, Javier Paisano, Rocío Romero, Javier Alfonso y Manolo Rosado, quienes participaron en la deliberación y en la entrega de los galardones.

Palmarés de la edición 2025

Premio FICS Sección Oficial: Cleaner, de Kostas Gerampinis (Grecia)

Mejor Cortometraje Andaluz: 7 Formas de Decir Adiós, de Jorge Naranjo y en el que participaba la actriz María Alfonsa Rosso que recogió el galardón. (España)

Mejor Cortometraje Nacional: 3000 Elefantes, de Luis Larrodera (España)

Mejor Cortometraje Internacional: Shattered Memory, de Hayat Amjad (Palestina)

Premio ASECAN al Mejor Guion Original: La Gran Obra, de Àlex Lora (España)

Premio Extraordinario Queer FOC: Las Pardas, de Simone Sojo. (España)

Premio del Público: Sip by Sip, de Nora Tadevosyan (Armenia)

Música y artistas invitados

La gala contó también con un apartado musical en el que la intérprete sevillana Alicia Espinosa (Bebé) interpretó una versión del tema No importa la distancia (Hércules), mientras que la cantautora Ana Vas presentó La Impostora, acompañada de un espectáculo de luces y coreografía que cerró la velada.

Entre los invitados destacados estuvieron la actriz María Alfonsa Rosso, el actor César Vicente, la actriz y miembro del jurado Marta Hoyos y el influencer Rubén Avilés, cuya presencia atrajo la atención del público joven y de los medios especializados.

Con la entrega de premios y la celebración final, el FICS 2025 cerró una edición en la que se proyectaron 46 cortometrajes seleccionados de entre más de 6.300 recibidos procedentes de 130 países. La gala reafirmó la vocación del festival de posicionar a Sevilla como un escenario de referencia para la cultura cinematográfica local e internacional. La mayoría de los participantes en la gala hicieron alusiones, en sus discursos, al genocidio que se está produciendo en Gaza así como gritos de 'Palestina Libre'.