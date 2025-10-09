Cristóbal Donaire 'Balcris' recibe el Premio de la Artesanía de Andalucía

El jerezano Cristóbal Donaire 'Balcris' con el premio a la Calidad en la Promoción y Comercialización en los Premios Artesanía de Andalucía.

El artista jerezano y residente en Sevilla Cristóbal Donaire Barea, “Balcris”, recibió el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía, un galardón que pone en valor su intensa labor de divulgación y difusión, contribuyendo al prestigio y visibilidad de la artesanía andaluza en la sociedad. Con más de 25 años de trayectoria internacional en el ámbito de la pintura y la escultura, sus obras se caracterizan por el empleo de colores intensos y por la inspiración que encuentra en la tauromaquia, la cultura española, Andalucía y la huella artística de Picasso.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, destacó que el reconocimiento a “Balcris” es un orgullo para la provincia de Cádiz y, en especial, para Jerez, porque pone en valor el talento local y demuestra que la artesanía gaditana tiene mucho que aportar dentro y fuera de Andalucía.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, clausuró el acto recordando que “la artesanía andaluza vive un momento de gran visibilidad en la moda, el diseño y el turismo cultural, pero su continuidad está seriamente amenazada si no logramos garantizar el relevo generacional”, al tiempo que ha recalcado que la artesanía no es un oficio del pasado, sino una profesión con futuro, creativa y sostenible.